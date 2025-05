Spoiler Il Paradiso delle Signore: lieto evento ai grandi magazzini

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

E così, anche Il Paradiso delle Signore si avvia al termine con la sua nona stagione, ma non temete: la celebre soap di Rai1 tornerà a settembre con nuove avventure caratterizzanti i nostri personaggi più amati (e odiati). L’appuntamento con l’ultima puntata è il 5 maggio alle 16:05, che darà il giusto epilogo agli ultimi sviluppi delle principali storyline della serie. L’estate di Rai1 sarà caratterizzata dalla presenza di un’altra serie TV, Ritorno a Las Sabinas, che ha già scatenato delle polemiche. Lo sappiamo, sicuramente saranno tre lunghi mesi senza le avventure ambientato nel nostro grande magazzino preferito, ma Vanessa Gravina, ospite ieri a La Vita in Diretta, ha assicurato che dal prossimo autunno Il Paradiso delle Signore 10 approderà puntualmente sul primo canale Rai: le riprese si sono un attimo fermate, ma riprenderanno molto presto.

Il Paradiso delle Signore: cosa accadrà nell’ultima puntata?

Cerchiamo ora di capire cosa accadrà nell’ultima puntata de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai 1 il prossimo 5 maggio. Sicuramente, molti misteri saranno svelati e diverse problematiche risolte una volta per tutte. Lo scorso anno, la fine dell’ottava stagione era stata caratterizzata dalla fuga di Vittorio Conti, assieme alla sua amata Matilde, e quest’anno quale colpo di scena ci aspetta? Andiamo a vedere ora qualche spoiler. Nell’ultima puntata de Il Paradiso delle Signore 9 scopriremo finalmente il destino del perfido Tancredi, un uomo tanto machiavellico quanto, a volte, impulsivo come un ragazzino (ed è per questo che ci piace!). Marcello e Roberto avranno una discussione e alla fine prenderanno una decisione definitiva: denunceranno il nipote di Adelaide o no? Come informa Libero, Mimmo salverà la vita a Enrico, riconoscendo Nicola Di Giorgi e distruggendo sul nascere il suo piano criminale. Rosa deciderà di dare un taglio al suo passato, mentre Agata guarderà Mimmo con occhi diversi. Tuttavia, Elvira e Salvatore saranno i veri protagonisti del gran finale di puntata. Alla Venere si romperanno inaspettatamente le acque a tutti festeggeranno la nascita del bambino. Insomma, in queste battute finali ne vedremo davvero delle belle! Tuttavia, se alcune storyline troveranno la soluzione nel finale di stagione, per altre dovremo attendere la stagione 10 de Il Paradiso delle Signore. Ora vi starete sicuramente chiedendo se abbiamo già qualche chicca da offrirvi riguardo alle puntate di settembre; effettivamente, dei rumors ci sono già! Le voci di corridoio riguardano due amatissimi personaggi: Rita Marengo e Matteo Portelli. Se da una parte Rita potrebbe avere una rivalsa sul suo manipolatore Tancredi, dall’altra sembrerebbe avere altri segreti molto pesanti da rivelare. Riguardo a Matteo, pare che con Odile ci saranno degli sviluppi. Inoltre, tra i personaggi confermati nella decima stagione ci sono Umberto Guarnieri, Odile e Marcello Barbieri. Ovviamente, non mancherà Adelaide, l’amatissima marchesa di Sant’Erasmo. Nessuna uscita di scena per il personaggio interpretato dalla Gravina; dopo i gravi problemi di salute avuti dalla nobildonna nelle ultime settimane, i fan possono tirare finalmente un sospiro di sollievo: la marchesa sarà ancora protagonista per molto tempo de Il Paradiso delle Signore. E il suo rapporto con Marcello? Beh, su quello dovete aspettare: non si può avere tutto e subito!