Spalato: due gemelline nascono a capodanno in due giorni e due anni differenti

Spalato: due gemelline nascono a Capodanno in due giorni e due anni differenti.A Spalato, in Croazia, sono nate due gemelline, una un minuto prima della mezzanotte, e l'altra un minuto dopo la mezzano...

Spalato: due gemelline nascono a Capodanno in due giorni e due anni differenti.

A Spalato, in Croazia, sono nate due gemelline, una un minuto prima della mezzanotte, e l'altra un minuto dopo la mezzanotte del 31 dicembre. Pur essendo gemelle festeggeranno il compleanno in due giorni e in due anni differenti: l'una il 31 dicembre 2023 e l'altra il 1 gennaio 2024. Le bambine sono le primogenite della coppia. Il primario commenta: "Abbiamo già avuto situazioni in cui due gemelli sono nati prima e dopo la mezzanotte quindi in due giorni differenti ma mai due gemelli nati in due anni diversi”. Dubito che troverete qualcosa di simile in Croazia, ma anche più lontano". ha aggiunto il medico, evidenziando che questo tipo di evento rimarrà sicuramente negli annali. Nonostante l'ospedale di Spalato sia tra i più grandi ospedali ostetrici del Paese e ogni anno registri migliaia di nascite, una cosa del genere non era mai successa.