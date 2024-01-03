Aereo in ritardo: i passeggeri festeggiano Capodanno in aeroporto e fanno il cenone in volo

Avevano pianificato di trascorrere il Capodanno a Budapest, ma il volo parte dopo la mezzanotte. I passeggeri festeggiano Capodanno nell'aeroporto di Bari-Palese.L'idea era quella di brindare al nuovo...

Avevano pianificato di trascorrere il Capodanno a Budapest, ma il volo parte dopo la mezzanotte. I passeggeri festeggiano Capodanno nell'aeroporto di Bari-Palese.

L'idea era quella di brindare al nuovo anno nella capitale Ungherese, magari a bordo di un battello che percorre le acque del Danubio, ma i passeggeri sono rimasti bloccati nel gate dell'aeroporto di Bari. Allo scoccare della mezzanotte si sono lanciati in un tradizionale trenino con sottofondo di musica brasiliana. Oltre al trenino, al capodanno in aeroporto, anche il brindisi per dare il benvenuto al 2024. Il volo diretto per Budapest sarebbe dovuto decollare la sera del 30 dicembre, ma è partito alle 22:10 del 31. Molti dei passeggeri avevano optato per il volo successivo previsto per la sera del 31, anch'esso in ritardo di un paio di ore. I viaggiatori sono perciò rimasti bloccati in aeroporto. Non c'era il cotechino e neppure le lenticchie, non c'era Amadeus e neppure la Panicucci, ma non è mancato lo spirito del capodanno, come mostrato da alcuni video sui social. I passeggeri sono partiti all'1:19 facendo il cenone direttamente a bordo e giungendo nella capitale ungherese alle 2:30.