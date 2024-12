Sonia Bruganelli, confessione shock a Belve: “Ho tradito Paolo Bonolis”

C’è grande attesa da parte di moltissimi fan e telespettatori in merito all’ospitata di Sonia Bruganelli a Belve, nella puntata che andrà in onda su Rai Due stasera alle 21.20. Stando alle anticipazioni trapelate sul web durante l’intervista rilasciata a Francesca Fagnani si è lasciata sfuggire interessanti rivelazioni che spiazzeranno tutti.

Sonia Bruganelli parlerà della sua reduce partecipazione a Ballando con le Stelle, un percorso che le ha fatto fare i conti con molte critiche e polemiche. È stata eliminata nel corso della nona puntata del programma condotto da Milly Carlucci, sabato 30 novembre 2024 si è esibita con Carlo Aloia ma non sono stati ‘ripescati’, la sua partecipazione è quindi giunta definitivamente al capolinea. In ogni puntata sono scoppiati battibecchi tra lei e Selvaggia Lucarelli, entrambe non hanno perso occasione per lanciarsi pungenti frecciatine.

Sonia Bruganelli torna a parlare di Paolo Bonolis: a Belve confessa di averlo tradito

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis (Screen video Mediaset Infinity)

Oltre a parlare della sua esperienza a Ballando con le Stelle Sonia Bruganelli ha parlato anche della sua sfera sentimentale. Per quasi venticinque anni è stata sposata con Paolo Bonolis e dal loro amore sono nati tre figli. Anche dopo la separazione i due continuano ad essere molto uniti, non solo per il bene dei figli ma per la stima che provano l’uno nei confronti dell’altra.

A Belve la Bruganelli si è lasciata sfuggire un’inedita rivelazione che ha lasciato tutti senza parole. A Francesca Fagnani ha infatti confessato di aver tradito Paolo Bonolis quando erano ancora sposati. In merito a ciò ha detto: “L’ho tradito e gliel’ho confessato quando ci siamo separati. Non l’ha presa bene“. Sembra però che il noto conduttore col tempo sia riuscito a lasciarsi alle spalle quella dolorosa delusione, infatti ad oggi sono molto uniti.