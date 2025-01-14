Sonia Bruganelli: "Con Bonolis più madre che compagna"

Sonia Bruganelli, ospite a "Verissimo", ha rivelato per la prima volta i motivi che hanno portato alla separazione da Paolo Bonolis. Dopo anni di relazione e collaborazioni professionali, Sonia ha spi...

Sonia Bruganelli, ospite a "Verissimo", ha rivelato per la prima volta i motivi che hanno portato alla separazione da Paolo Bonolis. Dopo anni di relazione e collaborazioni professionali, Sonia ha spiegato che il cambiamento è avvenuto quando ha deciso di mettersi in prima linea nel mondo della televisione, distaccandosi dal suo ruolo di produttrice. Questo nuovo equilibrio ha sollevato problematiche di comunicazione e di dinamiche relazionali, portando a una progressiva lontananza tra i due.

Sonia Bruganelli spiega la crisi con Paolo Bonolis

Bruganelli ha condiviso che, mentre si sentiva sempre più "madre" e meno "compagna", il dialogo tra loro si è affievolito, rendendo inevitabile la decisione di separarsi. Nonostante la rottura, Sonia ha sottolineato che rimangono legati e continuano a considerarsi famiglia. Attualmente, Sonia è accanto a Angelo Madonia, un ballerino di 40 anni, ma ha confermato che il suo affetto per Bonolis rimane intatto.

La produttrice ha descritto una recente cena con l'ex marito, evidenziando un'interazione sincera e priva di obblighi, segno che, nonostante la separazione, i legami emotivi persistono. La sua convinzione è che entrambi stiano evolvendo come individui, mantenendo un rispetto reciproco e una connessione profonda.