Sky NOW dicembre 2025: The Rainmaker e One Chicago

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sky e NOW hanno svelato il ricco catalogo di dicembre 2025, con numerose novità tra serie TV e film che promettono di intrattenere gli abbonati durante le festività natalizie. Tra le uscite più attese spicca “The Rainmaker”, thriller legale che debutta il 5 dicembre 2025 con la prima stagione completa, portando sullo schermo storie di giustizia e corruzione ambientate nei tribunali americani.

One Chicago e le serie crime

Dal 3 dicembre torna anche il franchise “One Chicago”, con nuovi episodi delle serie Chicago Fire, Chicago PD e Chicago Med, che continuano a tenere incollati allo schermo milioni di fan. Non manca “Law & Order” nella sua ventiquattresima stagione, in arrivo il 14 dicembre, che prosegue la tradizione delle indagini poliziesche e dei processi giudiziari che hanno reso celebre il marchio.

Film e intrattenimento per le feste

Il catalogo di dicembre include anche numerosi film in prima visione e documentari esclusivi, perfetti per le serate invernali. Sky continua a investire in contenuti originali e di qualità, confermandosi una delle piattaforme di riferimento per gli amanti dello streaming in Italia. Gli abbonati possono accedere a tutti i contenuti tramite Sky Q, Sky Glass o l’app NOW, con la possibilità di guardare in mobilità su smartphone e tablet.