Netflix dicembre 2025: le serie e film da non perdere questo mese

Netflix presenta un dicembre ricco di contenuti imperdibili. Oltre a L’amore è cieco Italia (1° dicembre), arrivano il Volume 2 di Stranger Things 5 il 25 dicembre e la terza stagione di Emily in Paris. Il catalogo si arricchisce di serie internazionali e film originali.

Film e documentari in arrivo

Tra i film più attesi, spiccano produzioni natalizie e thriller avvincenti. I documentari esplorano temi di attualità e storie affascinanti. La piattaforma punta su contenuti italiani di qualità, investendo in produzioni locali. Il reality con Caressa e Parodi segna l’inizio di un mese esplosivo.

Gli abbonati potranno godere di oltre 50 nuove uscite tra serie, film e speciali. What’s on Netflix aggiorna costantemente il catalogo. Le feste natalizie diventano l’occasione perfetta per maratone di streaming.