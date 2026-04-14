Sit-in di protesta a San Giovanni Rotondo dei lavoratori di Casa Sollievo
Sit-in di protesta a San Giovanni Rotondo dei lavoratori di Casa Sollievo
Questa mattina i lavoratori di Casa Sollievo della Sofferenza hanno protestato sotto i cancelli della struttura ospedaliera con cori e bandiere di sindacati.
Le sigle sindacali – Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Nursing Up e Fials – pur riconoscendo l’enorme peso del debito ereditato dalla nuova gestione, rivendicano quei diritti acquisiti dai lavoratori, rispetto ai quali l’azienda sarebbe insolvente, come riporta FoggiaToday.
I sindacati chiedono la corresponsione degli arretrati maturati dai dipendenti.
Ma il vero nodo è quello del contratto di lavoro di sanità privata che la direzione dell’Ospedale vuole applicare da giugno.
Per i lavoratori si tratterebbe di un declassamento sia in termini economici che di prestigio per un ospedale come Casa Sollievo della Sofferenza.