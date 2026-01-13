Si chiude l'ondata di gelo, temperature in rialzo

L'ondata di freddo che ha caratterizzato la prima parte di gennaio sta finalmente volgendo al termine. Da oggi, 13 gennaio, l'alta pressione porta tempo stabile su tutta la penisola con temperature in...

L'ondata di freddo che ha caratterizzato la prima parte di gennaio sta finalmente volgendo al termine. Da oggi, 13 gennaio, l'alta pressione porta tempo stabile su tutta la penisola con temperature in sensibile aumento, soprattutto al Sud e nelle Isole Maggiori.

Clima più mite in arrivo

Il cambio di scenario meteorologico determinerà un incremento delle temperature minime e massime su tutto il territorio nazionale. Al Sud si registreranno valori anche superiori alla media stagionale, con punte di 15 gradi in alcune aree. Nelle ore notturne le gelate saranno meno intense e circoscritte alle zone montane. Il clima diventa decisamente più mite rispetto ai giorni scorsi.

Nuvolosità al Nord

L'arrivo dell'anticiclone favorirà però un aumento della nuvolosità sulle pianure settentrionali e lungo i settori tirrenici centrali. Si formeranno strati di nubi basse compatte, con possibili nebbie e locali pioviggini tra Liguria, ovest Lombardia e Toscana. Ampie schiarite sono invece previste sulle Alpi e lungo tutto il medio versante adriatico.

Le condizioni della notte

La notte tra domenica e lunedì ha fatto registrare temperature particolarmente rigide in Calabria, dove il termometro ha segnato fino a -12,5 gradi in Sila, nella zona di Monte Botte Donato. L'allerta aveva riguardato cinque regioni del Centro-Sud, con nevicate anche abbondanti oltre i 30 centimetri in quota. Le raffiche di vento hanno superato i 70 chilometri orari, rendendo ancora più intenso il gelo percepito.