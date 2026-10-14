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Meteo: rimonta l’alta pressione, ma in Puglia le temperature resteranno contenute

Da oggi e fino a venerdì l’anticiclone prenderà nuovamente possesso dell’Italia e dal punto di vista dei fenomeni non ci sarà nulla da segnalare da nord a sud.

Le mattinate saranno frizzanti, ma non appena si accenderà la lampadina del sole si galopperà al rialzo, verso un’inutile estate pomeridiana di metà ottobre.

Le temperature in Italia arriveranno fino a 27-26 gradi, ma in Puglia la colonnina di mercurio non andrà oltre i 22-23 gradi a causa delle correnti settentrionali che insisteranno sulla Regione.