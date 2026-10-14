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A San Marco in Lamis tornano “Joje jè Gnenzante” e i Sapori d’Autunno

Sabato 31 ottobre, a partire dalle ore 17.30, Via Roma si animerà con prodotti tipici, musica, tradizione e solidarietà. L’iniziativa contribuirà all’acquisto di un defibrillatore a disposizione di tutta la cittadinanza.

Tornano a San Marco in Lamis i colori, i profumi e i sapori della tradizione autunnale con “Joje jè Gnenzante” e i Sapori d’Autunno, la manifestazione organizzata in occasione della Festa di Tutti i Santi, in programma sabato 31 ottobre, a partire dalle ore 17.30, lungo tutta Via Roma.

L’iniziativa è promossa dalla locale Pro Loco “G. Serrilli”, in collaborazione con i commercianti e i residenti di Via Roma, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di San Marco in Lamis.

Una serata pensata per riscoprire e valorizzare le tradizioni del territorio, mettendo al centro i prodotti tipici della stagione autunnale, la buona musica e il piacere di stare insieme. Via Roma si trasformerà in un luogo di incontro e condivisione, dove cittadini e visitatori potranno lasciarsi accompagnare dai sapori della nostra terra e dall’atmosfera speciale di una festa che unisce cultura popolare, convivialità e senso di comunità.

Ma “Joje jè Gnenzante” e i Sapori d’Autunno sarà anche un’occasione concreta per fare del bene. La manifestazione, infatti, avrà una finalità solidale: raccogliere fondi per l’acquisto di un defibrillatore, che sarà messo a disposizione di tutti i cittadini. Un obiettivo importante, che testimonia come la partecipazione e la collaborazione possano tradursi in un gesto di attenzione verso la salute e la sicurezza dell’intera comunità.

Tradizione, gusto e solidarietà si incontrano, dunque, in una manifestazione che vuole coinvolgere l’intera cittadinanza, rafforzare i legami sociali e contribuire a rendere San Marco in Lamis una comunità sempre più unita e attenta ai bisogni di tutti.

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza e a quanti vorranno raggiungere San Marco in Lamis: partecipiamo numerosi, riscopriamo insieme i sapori dell’autunno e sosteniamo questa bella iniziativa di comunità. Ogni presenza e ogni contributo saranno preziosi per raggiungere l’obiettivo comune e dotare la città di un defibrillatore a disposizione di tutti.

Vi aspettiamo sabato 31 ottobre, dalle ore 17.30, in Via Roma, per vivere insieme una serata di tradizione, musica, gusto e solidarietà!