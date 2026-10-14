Manfredonia, Festival d’Autunno al Parco Giochi dell’Orso
Manfredonia, Festival d’Autunno al Parco Giochi dell’Orso
SECONDA EDIZIONE – FESTIVAL D’AUTUNNO
Parco Giochi dell’Orso – Piazzale Brunelleschi
CI SIAMO QUASI!
A causa del maltempo, i preparativi e gli allestimenti hanno subito alcuni rallentamenti, ma sabato 17 ottobre daremo ufficialmente il via al nostro Festival d’Autunno!
Le attività in programma potrebbero subire variazioni o rinvii in caso di maltempo. La sicurezza dei bambini viene prima di tutto!
GRAZIE DI CUORE a tutte le associazioni e realtà che hanno aderito, agli istituti scolastici che verranno a trovarci e all’Amministrazione Comunale di Manfredonia per il sostegno. Comune di Manfredonia
Un grazie speciale a Raffaella Fariello per la sua preziosa collaborazione e a tutte le nostre volontarie, che con passione, impegno e tanto amore hanno lavorato per realizzare gli allestimenti del parco. Senza di voi tutto questo non sarebbe possibile! Raffaella Fariello
Crediamo nella forza della collaborazione e nel valore degli spazi pubblici. Il Parco Giochi dell’Orso è un luogo da vivere, amare e condividere!
INFO E PRENOTAZIONI
Rita – 340 165 2605
WhatsApp diretto:
https://wa.me/message/FJVCO6YVRIV7N1
Associazione Angeli 2021 ETS
In collaborazione con MOVI Manfredonia e Raffaella