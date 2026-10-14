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Manfredonia, Festival d’Autunno al Parco Giochi dell’Orso

SECONDA EDIZIONE – FESTIVAL D’AUTUNNO

Parco Giochi dell’Orso – Piazzale Brunelleschi

CI SIAMO QUASI!

A causa del maltempo, i preparativi e gli allestimenti hanno subito alcuni rallentamenti, ma sabato 17 ottobre daremo ufficialmente il via al nostro Festival d’Autunno!

Le attività in programma potrebbero subire variazioni o rinvii in caso di maltempo. La sicurezza dei bambini viene prima di tutto!

GRAZIE DI CUORE a tutte le associazioni e realtà che hanno aderito, agli istituti scolastici che verranno a trovarci e all’Amministrazione Comunale di Manfredonia per il sostegno. Comune di Manfredonia

Un grazie speciale a Raffaella Fariello per la sua preziosa collaborazione e a tutte le nostre volontarie, che con passione, impegno e tanto amore hanno lavorato per realizzare gli allestimenti del parco. Senza di voi tutto questo non sarebbe possibile! Raffaella Fariello

Crediamo nella forza della collaborazione e nel valore degli spazi pubblici. Il Parco Giochi dell’Orso è un luogo da vivere, amare e condividere!

INFO E PRENOTAZIONI

Rita – 340 165 2605

WhatsApp diretto:

https://wa.me/message/FJVCO6YVRIV7N1

Associazione Angeli 2021 ETS

In collaborazione con MOVI Manfredonia e Raffaella