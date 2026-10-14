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Ottobre Rosa a Manfredonia: il 18 Ottobre Mammomobile e Papmobile in Piazza del Popolo

Manfredonia rinnova anche quest’anno il proprio impegno per la prevenzione e la tutela della salute. Domenica 18 ottobre 2026, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, Piazza del Popolo ospiterà le Unità Mobili Screening della ASL Foggia, con Mammomobile e Papmobile, per una mattinata di screening oncologici gratuiti.

L’iniziativa, realizzata dalla ASL Foggia in collaborazione con il Comune di Manfredonia, Assessorato al Welfare e Cultura, si inserisce nel mese dell’Ottobre Rosa e offrirà screening mammario per le donne dai 50 ai 69 anni, screening per il cervicocarcinoma dai 25 ai 64 anni, screening del colon-retto dai 50 ai 69 anni e screening HCV dai 36 ai 56 anni.

Per aderire è possibile utilizzare il QR code presente sulla locandina. Per informazioni sono disponibili l’indirizzo segreteriascreening@aslfg.it e il numero verde 800 957 773.

Il sindaco Domenico La Marca sottolinea: “La prevenzione è uno degli strumenti più importanti di tutela della salute. Il compito delle istituzioni è favorire tutte le occasioni capaci di avvicinare i servizi ai cittadini e accrescere la consapevolezza sull’importanza dei controlli”.

“Come Assessorato al Welfare abbiamo voluto fortemente a Manfredonia la presenza delle unità mobili della ASL, perché crediamo in un welfare capace anche di prevenire e di portare i servizi più vicino alle persone. L’Ottobre Rosa deve tradursi in occasioni concrete per prendersi cura di sé, perché un controllo effettuato al momento giusto può davvero fare la differenza”, dichiara l’Assessora al Welfare e Cultura Maria Teresa Valente.

“Ringrazio la ASL Foggia per la collaborazione e, in particolare, la dottoressa Elvira Sparacia, Coordinatrice Operativa Screening, e la dottoressa Giuseppina Moffa, Responsabile Screening, per la professionalità e la disponibilità con cui hanno accompagnato anche questa iniziativa”, aggiunge Valente.

La giornata coinciderà con la nona edizione della Camminata in Rosa, nata nel 2017 dall’intuizione e dall’impegno di Antonietta D’Anzeris, consigliera nazionale UISP, e cresciuta negli anni grazie alla UISP e al contributo di associazioni, volontari e istituzioni.

Domenica 18 ottobre Manfredonia tornerà così a tingersi di rosa, unendo prevenzione, salute, partecipazione e comunità.