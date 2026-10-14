Sport Manfredonia
L’Under 15 del Manfredonia Calcio affidata a Franco Grasso e Michele Castigliego
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
L’Under 15 del Manfredonia Calcio affidata a Franco Grasso e Michele Castigliego
Il Manfredonia Calcio 1932 comunica di aver affidato la conduzione tecnica della formazione Under 15 a mister Franco Grasso e Michele Castigliego.
Due figure di esperienza e grande passione che metteranno le proprie competenze a disposizione della crescita umana, tecnica e sportiva dei nostri giovani atleti nel prosieguo del campionato.
A mister Grasso e a mister Castigliego la società rivolge i migliori auguri di buon lavoro per questo nuovo percorso in biancoceleste