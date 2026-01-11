Allerta meteo in cinque regioni: gelo e neve

L'ondata di maltempo non molla la presa sull'Italia. Per la giornata di oggi, domenica 11 gennaio, la Protezione Civile ha diramato allerta gialla in cinque regioni del Centro-Sud: Abruzzo, Calabria, ...

L'ondata di maltempo non molla la presa sull'Italia. Per la giornata di oggi, domenica 11 gennaio, la Protezione Civile ha diramato allerta gialla in cinque regioni del Centro-Sud: Abruzzo, Calabria, Molise, Puglia e Sicilia. Le temperature continuano a scendere e si registrano valori ampiamente sotto lo zero anche in pianura.

Le regioni interessate dall'allerta

Il gelo polare che ha investito la penisola nelle scorse ore continua a causare disagi significativi. Le nevicate sono previste a quote molto basse, con possibili accumuli anche in collina. I venti di burrasca interesseranno soprattutto le zone costiere, con raffiche che potrebbero superare i 70 chilometri orari. La situazione, già emersa in episodi precedenti, richiede massima attenzione da parte dei cittadini.

Temperature sotto zero e disagi alla circolazione

Le temperature minime sono scese fino a -10 gradi in diverse località del Nord Italia, mentre al Centro-Sud si registrano valori compresi tra -2 e +3 gradi. La neve a bassa quota ha causato problemi alla circolazione stradale e ferroviaria, con numerosi treni cancellati o in ritardo. Come confermato dalle autorità, la situazione dovrebbe migliorare solo a partire da lunedì 12 gennaio.

Previsioni per le prossime ore

Gli esperti meteo prevedono un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche a partire da lunedì, con un rialzo delle temperature e la fine delle precipitazioni nevose. Nel frattempo, si raccomanda la massima prudenza negli spostamenti, soprattutto nelle ore notturne quando il rischio di ghiaccio sulle strade è più elevato. Le autorità locali hanno attivato i piani di emergenza per garantire la sicurezza dei cittadini.