Shaila Gatta lancia una frecciatina a Helena Prestes e Javier Martinez? Ecco cosa ha detto

Shaila Gatta è stata tra le protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello. La donna è arrivata in semifinale, venendo eliminate ad un passo dalla finale, dove ha sconvolto l’opinione pubblica quando ha deciso di lasciare Lorenzo Spolverato in diretta tv. Proprio l’ex velina di Striscia La Notizia ha fatto ieri una diretta su Tiktok, dov’è tornata a parlare del modello milanese ed ha lanciato una frecciatina presumibilmente verso Helena Prestes e Javier Martinez, che hanno condiviso con loro l’esperienza all’interno del Grande Fratello. In particolare, Shaila Gatta ha detto di voler tutelare il confronto avuto con Lorenzo Spolverato dopo l’esperienza televisiva per poi dichiarare: “Sennò facevamo la live e chiamavamo il paparazzo, tanto chiunque chiama i paparazzi… a Milano li trovi…”. Parole che sembrano un attacco verso Helena Prestes e Javier Martinez, che sono stati spesso sulle copertine dei magazine in queste settimane.

Javier Martinez e Helena Prestes non hanno risposto alle dichiarazioni di Shaila Gatta

I concorrenti del Grande Fratello continuano a far parlare di loro. Sempre nel corso della diretta Tiktok, Shaila Gatta ha sorpreso i suoi fan, dichiarando in questo modo: “vi dico un segreto divento lesbica mai dire mai”. Parole che hanno scatenato le critiche da parte degli utenti in rete, che l’hanno accusata di queer baiting. Al momento, Javier Martinez e Helena Prestes non hanno risposto alle ultime dichiarazioni dell’ex velina di Striscia La Notizia, preferendo la linea del silenzio. La coppia sembra aver preso un po’ le distanze dalle persone che hanno partecipato con loro all’ultima edizione del Grande Fratello. Gli Helevier hanno preferito concentrare le loro energie nella loro storia d’amore, trascorrendo delle vacanze da sogno sia in Italia che all’estero. I due sono reduci da una luna di miele in Egitto.