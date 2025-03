Grande Fratello, Shaila Gatta pronta a lasciare Lorenzo Spolverato? “Momento di forte crisi”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Shaila Gatta è stata tra le protagoniste di questa edizione del Grande Fratello. L’ex velina di Striscia La Notizia è stata eliminata nel corso della semifinale del reality show dopo aver perso il televoto per il finalista contro Helena Prestes e Chiara Cainelli. Un’eliminazione un po’ a sorpresa che ha lasciato l’amaro in bocca anche a Shaila Gatta. Ai microfoni della trasmissione, la donna ha detto: “Sono contenta perché sono uscita a testa alta. Non li sopportavo più. Certo mi sarebbe piaciuto fare l’ultima settimana però sono libera dopo 6 mesi e mezzo. Tifo per Lorenzo”. A pochi giorni dalla sua eliminazione, Deianira Marzano ha rilasciato un retroscena su Shaila Gatta. L’esperta di gossip ha scritto le seguenti parole: “Shaila era nera, davanti le telecamere non l’ha dato a vedere ma dopo è esplosa in lacrime per Lorenzo e per aver perso contro Helena. “

Grande Fratello, Shaila Gatta sta vivendo un momento di forte crisi

Tra le grandi protagoniste di questa edizione del Grande Fratello vi è Shaila Gatta. L’ex velina di Striscia La Notizia sta mantenendo un low profile sui social in seguito alla sua eliminazione dalla casa più spiata d’Italia. La donna sarebbe tornata a casa dai suoi genitori secondo quanto trapelato dai ben informati. Nel corso delle ultime ore, sempre Deianira Marzano ha rilasciato un’indiscrezione in merito a Shaila Gatta: “E’ in un momento di forte crisi, spero davvero che tutto possa tornare alla normalità sopratutto con Lorenzo. Oggi più che mai ha preso consapevolezza di tante cose che non hanno funzionato e purtroppo non l’hanno nemmeno tutelata. Comunque si è sentita con la madre di Lorenzo, hanno parlato a lungo ed i rapporti sono più che amorevoli.” Alcune malelingue credono che Shaila Gatta lascerà il modello milanese subito dopo il Gf.