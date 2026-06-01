The 50 Italia, Helena Prestes elogia un concorrente: “E’ molto interessante”, ecco chi

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Helena Prestes è tra le concorrenti della prima edizione di The 50 Italia, il nuovo reality show di Amazon Prime Video. Nel programma 50 personaggi del mondo dello spettacolo si mettono alla prova in alcune sfide fisiche e mentali per vincere un montepremi. Durante il percorso, la modella brasiliana ha sorpreso sia per le strategie messe in azione che per la tenuta fisica. La compagna di Javier Martinez ha superato con grande facilità alcune prove all’interno di The 50 Italia. In particolare, Helena Prestes ha trovato particolare affinità con un concorrente che ha disputato con lei una prova. Si tratta di Matteo Diamante, diventato famoso in Italia per essere stato legato a Nikita Pelizon. I due hanno dimostrato di avere un’ottima intesa mentre cercavano di uscire indenni da una sfida che li avrebbe salvati dall’eliminazione.

The 50 Italia, Helena Prestes in sintonia con Matteo Diamante

L’ex gieffina è apparsa in sintonia con Matteo Diamante. Nel corso di un confessionale insieme all’ex fidanzato di Nikita Pelizon, Helena Prestes ha dichiarato le seguenti parole: “sto scoprendo un Matteo molto interessante come concorrente, alleato.” Nei giorni scorsi, l’uomo aveva elogiato la modella brasiliana per le strategie effettuate all’interno di The 50 Italia. La donna non ha fatto mistero di voler arrivare in fondo alla competizione e di essere pronta a tutto pur di riuscirci. La compagna di Javier Martinez aveva ammesso: “Voglio fare strategia per andare fino alla fine. Ci sono tanti gruppi tiktokers, influencer, televisione italiana. Io voglio uno di ogni gruppo con me fino alla fine.”