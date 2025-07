[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Service Internazionali Scambi Giovanili: Manfredonia si apre all’accoglienza

Il Lions Club Manfredonia Host rende il centro sipontino luogo di esperienze di aggreganti

Si è concluso domenica, 20 luglio, il soggiorno manfredoniano di due settimane delle studentesse Maki e Leni, provenienti l’una dal Giappone e l’altra dalla Germania, ospiti di due famiglie del centro sipontino nell’ambito del progetto YCE (Youth Camps and Exchange), operante in tutto il mondo e adottato dal Lions International sessant’anni or sono.

Pensato per i giovani di età compresa tra i 16 e i 21 anni con l’intento di creare uno spirito di comprensione e collaborazione tra i popoli, il progetto si articola in due parti: scambi internazionali e campi internazionali.

La prima prevede un periodo di esperienza in famiglie ospitanti, Lions o non Lions, che consenta ai ragazzi ospiti di calarsi nella quotidianità del paese ospitante, condividendone modi di vivere e tradizioni, senza filtri. La seconda, il Campo, si struttura come un luogo di incontro, dove tutti i ragazzi ospitati precedentemente in famiglie, per un numero compreso tra i 15 e i 30, si ritrovano per condividere un programma sportivo e culturale, con finalità altamente aggreganti.

Nell’incontro di commiato che si è svolto venerdì 18 luglio, in una locationdel magnifico porto turistico di Manfredonia, il presidente del Lions Club Manfredonia Host, Giuseppe Grasso, ha salutato le due ospiti, insistendo sull’importanza di questo service, volto a creare vicinanza e ponti in un momento particolarmente critico del quadro internazionale. Nel consegnare i gagliardetti del Club, il presidente ha invitato Marilena Lauriola, referente del Service degli Scambi Giovanili, nonché ospite, insieme alla sorella delle due studentesse, a riassumere l’esperienza appena vissuta. “Le nostre ragazze in queste due settimane- ha ribadito la Lauriola- non solo hanno conosciuto Manfredonia e il territorio limitrofo nelle sue bellezze artistiche e culturali, ma sono entrate in contatto con il nostro tessuto sociale e hanno fatto proprio quello culturale, soprattutto quello gastronomico, apprezzatissimo, imparando a fare la pasta in casa, la pizza e alcune delle prelibatezze culinarie della nostra terra. Ora sono pronte a ripartire per completare la loro esperienza nella magnifica Puglia, portando quella Manfredoniana nel cuore”.

Domenica 20 luglio le due ospiti sono partite alla volta di Palagiano. Qui, accolte dai referenti Lions e Leo, resteranno per una settimana in un Campo, svolgendo un programma intenso di impegni che consentirà loro di conoscere il territorio della nostra bellissima regione, soffermandosi soprattutto nella Valle D’Itria, con una puntata a Matera.

Nei soci del Lions Club Manfredonia Host, partecipanti alla bella serata del 18 luglio, resterà nel cuore il sorriso di gratitudine delle due giovani ospiti e il loro entusiasmo che, per un attimo, hanno attutito il dolore alimentato dai roghi dell’Oasi Lago Salso,rosseggianti tristemente all’orizzonte, confermando nei presenti il desiderio di combattere la follia distruttiva con quella costruttiva della solidarietà e dell’accoglienza.