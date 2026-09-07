Selvaggia Lucarelli sui Me Contro Te: “Più distopici dei Ferragnez”

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Il matrimonio di Luì e Sofì, i Me Contro Te è stato celebrato davanti a migliaia di fan. Un evento, questo, che ha acceso un dibattito sul confine tra vita privata, spettacolo e monetizzazione della propria immagine.

A intervenire sulla scelta della coppia è stata Selvaggia Lucarelli, che ha commentato con parole molto dure le nozze trasformate in un grande evento destinato al pubblico dei due youtuber.



La giornalista ha paragonato l’operazione a quella realizzata anni fa dai Ferragnez. Selvaggia ha ricordato come anche il matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez fosse diventato un enorme appuntamento mediatico seguito attraverso i social.

Secondo Lucarelli, però, nel caso dei Me Contro Te ci sarebbe un elemento ancora più significativo, perché migliaia di famiglie hanno acquistato un biglietto per poter assistere direttamente alla celebrazione.

Selvaggia Lucarelli: “La coppia più distopica del 2026”

Il matrimonio dei Me Contro Te non è passato inosservato. Accanto all’entusiasmo dei tantissimi fan presenti, sono arrivate anche le critiche per la particolare formula scelta da Luì e Sofì. A far discutere è soprattutto l’idea di trasformare le nozze in un evento aperto al pubblico pagante, con migliaia di persone accorse per assistere alla cerimonia e allo spettacolo organizzato dalla coppia.

Selvaggia Lucarelli ha preso posizione attraverso i social. La giornalista ha definito Luigi Calagna e Sofia Scalia “la coppia più distopica del 2026”. Ha poi costruito il proprio ragionamento proprio sul confronto con i Ferragnez, ricordando il matrimonio celebrato otto anni fa da Fedez e Chiara Ferragni, anch’esso diventato un gigantesco evento mediatico.

La critica della Lucarelli è particolarmente concentrata sull’aspetto economico dell’operazione. Secondo la giornalista, infatti, i Me Contro Te avrebbero trasformato anche il momento del matrimonio in un’occasione per monetizzare il rapporto con il proprio pubblico. Come se questo non bastasse, la Lucarelli è arrivata a definitre questa scelta una forma di mercificazione del “sì, lo voglio”.

Il matrimonio dei Me Contro Te diventa uno show

Luì e Sofì hanno celebrato le loro nozze il 5 settembre all’Unipol Dome. Un evento svoltosi davanti a circa seimila persone. La cerimonia civile è stata accompagnata da tutti gli elementi tipici di un grande spettacolo dei Me Contro Te. Non sono mancati musica, ballerini, scenografie e fuochi d’artificio.

Il pubblico non era composto soltanto da bambini, ma anche da genitori e adulti che negli anni hanno seguito la crescita della coppia e del loro progetto televisivo e digitale. Per molti dei giovanissimi presenti, inoltre, quello dei Me Contro Te è stato vissuto come un vero matrimonio da fiaba. Si sono viste bambine arrivare persino con il velo e famiglie organizzatesi per partecipare all’evento.

La particolarità delle nozze è stata proprio questa sovrapposizione tra celebrazione privata e spettacolo pubblico: prima il rito, con le promesse e lo scambio degli anelli, poi il concerto e l’intrattenimento pensato per trasformare la giornata in un’esperienza collettiva.

Il paragone con i Ferragnez

Il riferimento ai Ferragnez non è casuale. La coppia formata da Fedez e Chiara Ferragni aveva già portato all’estremo, diversi anni fa, il modello dell’influencer che racconta la propria vita privata trasformandola contemporaneamente in contenuto per milioni di persone.

Dalla proposta di matrimonio fino alle nozze, ogni passaggio della loro relazione era diventato parte di una narrazione pubblica costantemente seguita sui social. Per Lucarelli, il matrimonio dei Me Contro Te rappresenta una nuova evoluzione di quello stesso modello, con una differenza particolarmente evidente: in questo caso il pubblico è stato chiamato direttamente a pagare per assistere alla celebrazione.

Il paragone assume quindi un significato più ampio e non riguarda soltanto due coppie molto conosciute. Riguarda soprattutto l’evoluzione dell’economia dei creator, nella quale la vita personale non è più necessariamente separata dal lavoro, ma può diventare essa stessa un prodotto da costruire, promuovere e vendere alla propria community.

Luì e Sofì, una storia diventata fenomeno commerciale

I Me Contro Te sono ormai molto più di una coppia di youtuber. Nel corso degli anni Luì e Sofì hanno costruito un vero universo dedicato soprattutto al pubblico infantile, passando dai video online al cinema, dalla musica al merchandising e agli spettacoli dal vivo.

Il matrimonio rappresenta, sotto questo punto di vista, la naturale prosecuzione di un modello nel quale il rapporto tra i due protagonisti e il loro pubblico è diventato parte integrante del prodotto. I fan non sono stati semplicemente spettatori di una storia d’amore raccontata online, ma sono stati invitati a partecipare fisicamente al suo momento culminante.

Ed è proprio questo aspetto ad aver suscitato le perplessità della Lucarelli: non il successo della coppia, né la spettacolarità della cerimonia, ma la scelta di trasformare un momento tradizionalmente privato in un evento acquistabile dal pubblico.

La polemica è appena iniziata

Le parole di Selvaggia Lucarelli hanno inevitabilmente riacceso una discussione destinata a proseguire anche nei prossimi giorni. Da una parte ci sono i fan dei Me Contro Te, che hanno vissuto il matrimonio come una grande festa e come la possibilità di condividere con i propri beniamini un momento atteso per anni; dall’altra c’è chi considera l’operazione l’ennesimo esempio della progressiva commercializzazione della vita privata dei personaggi del web.

Il punto centrale, dunque, non è soltanto il matrimonio di Luì e Sofì, ma il modello di comunicazione che rappresenta. I Ferragnez hanno dimostrato quanto potesse essere potente trasformare una relazione sentimentale in una narrazione mediatica permanente; i Me Contro Te sembrano aver portato quella logica dentro un universo prevalentemente infantile, facendo del matrimonio stesso un grande spettacolo per la propria community.

Ed è proprio qui che si inserisce la provocazione della Lucarelli: quanto può essere ancora privato un momento della propria vita quando migliaia di persone pagano per assistervi e quando la celebrazione diventa parte integrante del proprio business? Una domanda che, al di là delle polemiche sui Me Contro Te, riguarda ormai l’intero sistema dell’influencer economy.

Fonte: Facebook

FONTI:

Cinemaeserietv.it

Rainews.it

Rivista Studio

Corriere della Sera