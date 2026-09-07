Caterina Balivo riparte oggi 7 settembre: ecco le novità e le anticipazioni della nuova stagione di La Volta Buona

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La Volta Buona è pronta a riaccendere le luci. Caterina Balivo torna dal 7 settembre 2026, alle 14:05 su Rai1, con una nuova edizione del suo talk pomeridiano. Le vacanze sono già un ricordo e la conduttrice è tornata in studio con l’energia di chi considera ogni stagione come un nuovo inizio.

Il programma ripartirà nel segno della continuità, ma con una serie di dettagli pensati per rinfrescare l’atmosfera e rendere il salotto ancora più accogliente, più vivo e più vicino al pubblico. A questo punto è inevitabile chiedersi: quali sono le novità della nuova edizione di La Volta Buona? Come cambia lo studio? E cosa troveranno i telespettatori dal 7 settembre?

Quali novità porta la nuova edizione di La Volta Buona dal 7 settembre 2026?

La nuova stagione nasce con l’idea di mantenere ciò che ha funzionato, ma aggiungere piccoli tocchi capaci di dare freschezza al pomeriggio. Caterina Balivo ha raccontato che il programma continuerà a muoversi tra spettacolo, costume, attualità e storie personali, ma con una sensibilità ancora più attenta alle relazioni e alle emozioni.

Una delle novità più sentite riguarda la musica: in studio arriverà un pianista, Emanuele Fasano, un ragazzo giovane ma con grande esperienza, che accompagnerà i momenti più intensi e darà ritmo alle conversazioni. La conduttrice lo ha voluto per portare una ventata di spontaneità, un elemento che possa rendere il salotto più vivo e più caldo. Il celebre divano arancione, simbolo del programma, resterà al suo posto, perché per Caterina rappresenta un punto fermo che il pubblico riconosce e ama.

La sua seduta, però, sarà leggermente spostata, così da permetterle un rapporto più diretto con gli ospiti, meno laterale e più intimo. Balivo ha anche raccontato di voler giocare con l’ironia, portando in studio piante grandi, cactus e perfino il “cuscino della suocera”, per alleggerire l’atmosfera e evitare una conduzione troppo affettata o retorica. La Volta Buona vuole restare un programma spontaneo, dove si parla con naturalezza e dove ogni dettaglio contribuisce a creare un clima familiare.

Come sarà il salotto di Caterina Balivo nella nuova stagione?

Le prove in studio mostrano una Caterina attenta a ogni particolare. In un video pubblicato sui social, si vede la conduttrice interrompere tutto per sistemare una grande foglia scenografica che “fa impazzire” la squadra. È un gesto che racconta molto del suo modo di lavorare: precisione, cura e desiderio di creare un ambiente armonioso, dove ogni elemento ha un ruolo.

Durante le prove, Caterina chiede se “la luce è presa”, mentre tutto prende forma in vista della nuova edizione. È evidente che nulla viene lasciato al caso: atmosfera, luci, musica, scenografia, tutto deve contribuire a quel clima di familiarità che ha reso La Volta Buona uno degli appuntamenti più amati del pomeriggio televisivo. La conduttrice ha raccontato che il salotto continuerà a essere un luogo di confronto, dove le storie delle persone comuni avranno un ruolo centrale.

Negli ultimi anni, soprattutto dopo il Covid, quel tipo di racconto quotidiano si è perso, e Caterina vuole riportarlo al centro del pomeriggio. Per questo la squadra di redattori è stata ampliata, così da poter seguire storie in studio e in collegamento, con un’attenzione particolare a chi vive la propria vita con maestria, ma raramente trova spazio nei palinsesti dominati dalla cronaca.

Cosa aspettarsi dal ritorno di La Volta Buona il 7 settembre 2026?

La nuova edizione promette di essere un mix equilibrato tra ciò che il pubblico ama e ciò che Caterina vuole sperimentare. Le interviste ai personaggi famosi continueranno a essere uno dei momenti più attesi, anche se la conduttrice scherza sul fatto che “non è che abbiamo George Clooney… magari”. Il racconto delle persone comuni sarà uno dei fili conduttori della stagione, insieme alle storie legate alle relazioni, alle emozioni e alla vita quotidiana.

La Volta Buona vuole restare un programma che ascolta, che accoglie e che dà spazio a chi spesso non ne ha. Dopo un’estate di relax e qualche momento romantico condiviso sui social con il marito Guido Maria Brera, Caterina è pronta a tornare in studio con la stessa energia di sempre. “La musica c’è, la squadra anche, aspettiamo voi”, ha scritto. Dal 7 settembre, La Volta Buona tornerà a occupare la fascia pomeridiana di Rai1 con il suo mix di intrattenimento, attualità, emozioni e storie che parlano di vita vera. Un ritorno che profuma di casa, ma con dettagli nuovi che renderanno il salotto di Caterina ancora più vivo.