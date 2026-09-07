Ida Platano, il nome “Guarnieri” fa discutere

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Ida Platano riaccende la curiosità del pubblico di Uomini e Donne con un dettaglio apparentemente insignificante, ma destinato inevitabilmente a far discutere chi conosce bene la sua storia sentimentale. Tra le immagini condivise dalla dama tarantina sui social è infatti comparsa la vetrina di un negozio di ottica che porta ben visibile il nome “Guarnieri”, lo stesso cognome di Riccardo, l’ex compagno con cui Ida ha vissuto una relazione lunga, travagliata e seguitissima dal pubblico del dating show. Nessuna dedica, nessuna frase sibillina e nessun riferimento diretto accompagnano il video, lasciando così completamente aperto il significato della pubblicazione e impedendo di stabilire se si tratti soltanto di una coincidenza.

A rendere il particolare ancora più curioso è però il momento scelto per condividere quella storia, arrivata proprio mentre sono tornate a circolare indiscrezioni su un possibile riavvicinamento tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne. Il cognome comparso sulla vetrina è stato così sufficiente per riaccendere le domande dei follower, soprattutto perché arriva dopo un nuovo interesse mediatico nei confronti del rapporto tra Ida e Riccardo. La Platano, almeno per ora, non ha fornito alcuna spiegazione e non ha lasciato intendere apertamente che il riferimento fosse rivolto all’ex cavaliere. Resta quindi da capire se dietro quella condivisione ci sia davvero un messaggio che soltanto i fan più attenti hanno colto oppure se il nome “Guarnieri” sia semplicemente entrato per caso nelle sue storie Instagram.

Riccardo aveva già smentito le voci di un riavvicinamento

Solo pochi giorni prima, Riccardo Guarnieri aveva scelto di rompere il silenzio sulle indiscrezioni che lo riguardavano, intervenendo direttamente sui social per fare chiarezza sulla situazione. L’ex cavaliere aveva affidato alle proprie storie Instagram una smentita netta delle voci nate online a seguito di una segnalazione rilanciata dall’influencer Deianira Marzano, prendendo così le distanze dalle ipotesi di un possibile riavvicinamento con Ida Platano. L’ex volto di Uomini e Donne aveva affermato:“Non ci stiamo scrivendo e non c’è nessun retroscena da svelare”. Riccardo aveva inoltre lanciato alcune frecciatine verso coloro che diffondono notizie non verificate, specificando come “la fantasia di qualcuno corre un po’ troppo”.

Il mistero di “Guarnieri”

Quel “Guarnieri” comparso nella storia della Platano continua ad alimentare le ipotesi dei fan, divisi tra chi lo considera una semplice coincidenza e chi intravede invece un possibile riferimento all’ex cavaliere. Del resto, la storia tra Ida e Riccardo continua a suscitare curiosità anche a distanza di tempo dalla loro separazione, e persino un dettaglio apparentemente banale può diventare l’occasione per riaccendere il gossip.

Fonte: Facebook

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