Temptation Island… e poi… e poi…: anticipazioni del 7 e 14 settembre, cosa è successo alle coppie dopo il falò

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Il falò è spento, ma le scintille no. Dal 7 al 14 settembre 2026, in prima serata su Canale 5, Filippo Bisciglia torna con Temptation Island… e poi… e poi…, lo speciale che racconta cosa è successo alle sette coppie dell’ultima edizione dopo la fine del programma. L’estate televisiva si chiude con due puntate che promettono nuovi colpi di scena, confronti inaspettati e verità rimaste sospese. A questo punto è inevitabile chiedersi: quali coppie sono ancora insieme? Chi si è lasciato definitivamente? E cosa rivelano le anticipazioni delle puntate del 7 e 14 settembre di Temptation Island… e poi… e poi…?

Cosa succede nella prima puntata di Temptation Island… e poi… e poi… del 7 settembre?

La prima puntata di Temptation Island… e poi… e poi… del 7 settembre si concentra sulle coppie che hanno vissuto i cambiamenti più evidenti dopo la fine del programma. Tra queste, Sabrina e Giovanni, protagonisti di un confronto acceso a luglio, tornano sotto i riflettori. Lui aveva chiuso ogni contatto, bloccandola sui social e dichiarando di voler voltare pagina. Lei, invece, non aveva mai smesso di cercare un dialogo. Durante l’estate, Giovanni è diventato un volto popolare sui social grazie al suo carrettino di brioche, mentre Sabrina è finita al centro di un video virale con Fabrizio Corona, in cui ironizzava proprio sul suo ex. Le anticipazioni rivelano che tra i due ci sarà un nuovo incontro, ma non per ricominciare: il confronto servirà a chiudere definitivamente i conti.

Spazio anche a Iris e Andrea, la coppia che aveva lasciato il programma con un anello simbolico e la promessa di un nuovo inizio. Nello speciale, Filippo Bisciglia racconterà come hanno affrontato la quotidianità lontano dalle telecamere. I due sembrano ancora insieme, ma la puntata servirà a capire se il loro equilibrio ha resistito alla prova del tempo.

Infine, la favola di Bernadette e Diamante continua. Dopo sedici anni di relazione e una proposta di matrimonio in diretta, i due si preparano alle nozze. Nelle ultime settimane si è parlato di una possibile gravidanza, ma Bernadette ha smentito. A Temptation Island… e poi… e poi… potrebbero finalmente svelare la data del matrimonio e mostrare i preparativi.

Quali coppie tornano nella seconda puntata del 14 settembre e cosa rivelano le anticipazioni?

La seconda puntata, in onda lunedì 14 settembre, sarà dedicata ai confronti più duri e alle verità rimaste in sospeso. Tra i protagonisti ci saranno Cristian e Soraya, la coppia che aveva chiuso il programma tra accuse e incomprensioni. Lui aveva ammesso di frequentare la single Nicole, mentre lei cercava ancora conferme dei suoi sentimenti. Le anticipazioni parlano di un confronto “choc”: Soraya avrebbe scoperto nuovi tradimenti e potrebbe mostrare screenshot di chat compromettenti durante la puntata. Un momento che promette tensione e rivelazioni in pieno stile Temptation Island.

Anche Sara e Gabriele tornano nello speciale. Dopo essersi lasciati al falò, sembravano aver intrapreso strade diverse, ma sui social è spuntata una foto scattata nello stesso ascensore. Coincidenza o riavvicinamento? Lo scopriremo nel confronto con Filippo Bisciglia, che cercherà di capire se tra loro c’è ancora qualcosa da salvare.

Infine, Francesca e Danilo si ritroveranno faccia a faccia dopo settimane di polemiche. Lei aveva ripreso i contatti con il single Marco, lui con la tentatrice Giulia. Poi è arrivata la creator Simona Giordano, che ha raccontato di essere stata corteggiata da Danilo mentre lui tentava di ricucire con Francesca. La situazione è esplosa sui social e ora i due dovranno chiarire tutto davanti alle telecamere. Le anticipazioni promettono un confronto diretto, senza filtri, e la possibilità di scoprire se tra loro c’è ancora spazio per un dialogo.

Quali coppie chiudono definitivamente e chi potrebbe sorprendere a Temptation Island… e poi… e poi…?

Tra le coppie più attese nello speciale ci sono Alessandra e Rosario, protagonisti di una delle storie più discusse dell’edizione 2026. A luglio lei aveva confessato di amare ancora Rosario e di immaginarlo come padre dei suoi figli, mentre lui sembrava deciso a voltare pagina. Le anticipazioni di Temptation Island… e poi… e poi… lasciano intendere che ci sarà un nuovo confronto, forse definitivo, per capire se la loro storia è davvero finita o se c’è ancora spazio per un ritorno.

Nel frattempo, Raffaella Mennoia, curatrice del programma, ha spiegato che lo speciale nasce proprio perché “sono successe cose che vale la pena raccontare”. Due puntate, dunque, per chiudere un’estate di emozioni e per mostrare come la vita vera, lontano dal resort, possa cambiare tutto. Le coppie si ritroveranno davanti alle telecamere non per rivivere il passato, ma per capire se il viaggio nei sentimenti ha davvero insegnato qualcosa.