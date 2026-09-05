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Il grande giorno dei Me contro Te è arrivato. Sabato 5 settembre 2026, Luigi Calagna e Sofia Scalia – per tutti Luì e Sofì – si sposano davanti a migliaia di fan con “The Wedding Show”, un evento che unisce una vera cerimonia di nozze a uno spettacolo live con musica, coreografie e ospiti. Chi non potrà essere a Milano, però, potrà seguire tutto in diretta streaming, gratuitamente, dal proprio smartphone o computer. A questo punto è inevitabile chiedersi: dove si può vedere il matrimonio dei Me contro Te in diretta? A che ora parte la live su Twitch? E quali regole bisogna rispettare per non rischiare segnalazioni?

Dove seguire il matrimonio dei Me contro Te in diretta streaming?

La diretta ufficiale di “The Wedding Show” sarà trasmessa su Twitch, la piattaforma di streaming più seguita dai creator. L’appuntamento è fissato per sabato 5 settembre alle ore 17:00, sul profilo Twitch ufficiale dei Me contro Te. L’accesso è gratuito e non richiede alcuna iscrizione a pagamento: basta collegarsi al canale all’orario indicato per assistere in tempo reale a ogni momento dello show.

Durante la live, il pubblico potrà seguire sia la parte spettacolare – con musica, coreografie e scenografie pensate per celebrare i dieci anni di carriera della coppia – sia la cerimonia vera e propria, con la lettura delle promesse e il “sì” pronunciato davanti all’ufficiale di stato civile. La diretta è pensata per chi non può raggiungere Milano, ma vuole comunque vivere l’emozione del matrimonio da casa, senza acquistare biglietti o abbonamenti.

A che ora parte la diretta dei Me contro Te e cosa succede durante “The Wedding Show”?

La live su Twitch parte alle 17:00, mentre lo spettacolo dal vivo all’Unipol Dome Arena di Milano inizierà alle 18:00. “The Wedding Show” unirà due momenti: la cerimonia ufficiale, con l’intervento dell’ufficiale di stato civile, e lo spettacolo celebrativo, pensato come un grande concerto con coreografie, effetti speciali e performance musicali. Luì e Sofì hanno confermato che il matrimonio è reale: le pubblicazioni di nozze sono state firmate al Comune di Milano e condivise sui loro profili social. “Il nostro matrimonio sarà vero, ma anche lo spettacolo più grande e ambizioso che abbiamo mai fatto”, hanno scritto su Instagram.

La diretta Twitch permetterà di seguire tutto in tempo reale, dal momento delle promesse fino alla festa finale, con un format pensato per coinvolgere anche chi li segue da anni sul web. Per i fan, sarà l’occasione di assistere al coronamento di una storia d’amore che è diventata un fenomeno generazionale.

Quali regole seguire per guardare la diretta e come partecipare dal vivo?

Durante la diretta Twitch del matrimonio dei Me contro Te ci sono alcune regole da rispettare. Non è consentito ricaricare lo streaming su altre piattaforme né fare reaction live utilizzando la trasmissione ufficiale. Chi lo fa rischia la segnalazione immediata e la rimozione del contenuto. La strada più sicura resta quindi seguire lo show direttamente dal canale Twitch dei Me contro Te, senza condividerlo altrove.

Per chi invece vuole essere presente fisicamente all’Unipol Dome Arena di Milano, sono ancora disponibili biglietti su TicketOne. I prezzi variano dai 48 euro fino ai 250 euro per l’opzione con meet & greet. L’arena si trova nel quartiere di Santa Giulia, facilmente raggiungibile con la metro di Rogoredo o con gli Arena Shuttle dedicati. Chi arriva in auto può prenotare il parcheggio al costo di 23 euro, mentre chi preferisce i mezzi pubblici può utilizzare tram e bus con fermata in viale Ungheria/via Guerrieri Gonzaga.

La diretta Twitch resta comunque l’unica via gratuita e ufficiale per vivere l’evento in tempo reale, dalla cerimonia allo spettacolo, senza muoversi da casa. Un matrimonio vero, uno show spettacolare e una diretta pensata per trasformare il “sì” di Luì e Sofì in un momento condiviso con milioni di fan.