Selvaggia Lucarelli parla della relazione con Giuseppe Cruciani

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Selvaggia Lucarelli rivela un episodio che ha segnato la fine della sua breve frequentazione con Giuseppe Cruciani, risalente al 2012. Durante una cena milanese, Cruciani prestò il suo telefono a Selvaggia perché l’app Twitter non funzionava, ma qualcosa andò storto: sullo schermo del suo telefono comparvero anteprime di messaggi privati di Cruciani, rivelando conversazioni intime e allusioni sconvolgenti.

Lucarelli e lo strano episodio con Cruciani

Selvaggia, sorpresa, capì che Cruciani usava il suo telefono per contattare altre donne, motivo dell’agitazione di lui durante la cena. La giornalista definisce quell’episodio come il suo “tradimento scoperto”, anche se senza grande coinvolgimento emotivo. Successivamente, ricevette messaggi da donne che chiedevano incontri con Cruciani, cosa che la spinse a intervenire. In un negozio di telefonia, un tecnico risolse un “bug” raro nel sistema, ma quell’evento segnò la fine della relazione. Selvaggia conclude dicendo di aver lasciato tutto con civiltà, senza drammi.