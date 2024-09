Cruciani, nuova stoccata a Foggia: “Una delle città più brutte ed insicure” – Il video

Cruciani, nuova stoccata a Foggia: “Una delle città più brutte ed insicure”

“Non solo è una delle più brutte, ma dal punto di vista della sicurezza Foggia è una delle peggiori d’Italia”.



Nuova bordata di Giuseppe Cruciani contro Foggia dopo gli episodi di violenza nei confronti del personale sanitario del Policlinico Riuniti.

Già qualche mese fa l’aveva definita “una delle città più brutte d’Italia insieme a Catanzaro“, ma ora il buon Cruciani ci è andato duro nel suo programma radiofonico “La Zanzara”.

CRUCIANI CONTRO FOGGIA, ECCO LE SUE PAROLE



“Chi è che appoggia questi qua, quelli che hanno dato l’assalto all’ospedale di Foggia. Sono dei criminali” ha detto durante la trasmissione, questa volta giustamente, ma poi ha proseguito attaccando il capoluogo dauno.

“Certo, alcune cose accadono in certe città. Non è un caso che sia successo lì. Diciamo la verità: Foggia è una delle peggiori città italiane da questo punto di vista. Non solo è una delle più brutte, ma per la sicurezza è una delle peggiori”.