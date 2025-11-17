“Sei più grande di tutto”: Andrea Delogu commuove l’Italia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Andrea Delogu è tornata in pista a Ballando con le Stelle dopo il lutto più devastante: la morte del fratello diciottenne Evan in un incidente stradale. L’esibizione di sabato sera ha commosso il pubblico, e il giorno dopo la conduttrice ha voluto ringraziare tutti con un post Instagram che ha fatto il giro del web.

“Non riesco a trovare nessuna parola più giusta di amore. Grazie, ne sono circondata”, ha scritto la Delogu, visibilmente emozionata. Ma è al suo maestro Nikita Perotti che ha riservato le parole più toccanti: “Nikita Perotti, sei più grande di quello che ti sta capitando vivendo quest’avventura con me. Quanta fortuna ho ad averti accanto, Maestro.”

Le parole di Selvaggia Lucarelli

Un momento che non è passato inosservato nemmeno a Selvaggia Lucarelli, che ha dedicato alla coppia una riflessione dolcissima: “Di Andrea già sappiamo e ho detto quel che penso ieri a Ballando, ma quanta delicatezza, quanta capacità di essere composto e rispettoso in Nikita.” Parole che hanno fatto sciogliere il cuore della conduttrice, che le ha ricondivise con un cuore rosso.

Con la sua solita ironia per sdrammatizzare, Andrea ha concluso: “Basta, divento melensa, non ne sono capace. Vi amo. A sabato prossimo in pista con non ho capito cosa, ma lo scoprirò appena Nikita si sveglierà.”