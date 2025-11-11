Andrea Delogu, il dolore per Evan, papà Walter: “Un ragazzo d’oro”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Da giorni il pubblico si chiede se Andrea Delogu tornerà a ballare. La conduttrice, concorrente di Ballando con le Stelle, non si è più presentata in studio dopo la tragica morte del fratello Evan, il ragazzo di appena diciotto anni che lei considerava come un figlio. Si parla comunque di un possibile ritorno per sabato 15 novembre. Nelle pagine di Grand Hotel, la famiglia Delogu racconta una ferita profonda che ha scosso tutti, rivelando quanto fosse speciale il legame tra Andrea e quel giovane pieno di sogni, spezzati da un destino crudele.

Andrea Delogu: amava Evan come un figlio

Un figlio, questa era il giovane Evan per Andrea Delogu, al momento concorrente a Ballando con le stelle. Sono due settimane che Andrea è assente dal talent show per ovvi motivi. Difficile elaborare una perdita così inaccettabile. «È un momento devastante», ha aggiunto la stessa conduttrice televisiva travolta dal dolore. Nonostante i venticinque anni che li separavano, Andrea e il ragazzo avevano un legame fortissimo, cementato da affetto e stima reciproca. A parlare è anche il padre, Walter Delogu, ex autista di Vincenzo Muccioli, il fondatore della comunità di San Patrignano. «Lei lo amava come un figlio», spiega. Evan, infatti, avrebbe dovuto trasferirsi a Roma, dove Andrea gli aveva persino preparato una stanza: «Gli diceva sempre che avrebbe voluto vederlo studiare a Roma. Gli aveva preparato una cameretta tutta per lui, pronta ad accoglierlo quando sarebbe arrivato il momento dell’università». Qualche mese fa, Andrea aveva presentato Evan ai suoi follower su Instagram in una foto che li ritraeva sorridenti. A corredo del post le seguenti parole: “Mio fratello è il più bello del mondo. Non lo taggo se no si incazza, ma dovete sapere che lui è il più bello del mondo”. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di mercoledì 29 ottobre. Evan stava percorrendo in moto le strade di Bellaria Igea Marina, nel riminese, quando ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro un palo della luce. L’impatto è stato devastante. Andrea ha saputo tutto con una telefonata, proprio mentre si recava alle prove per una coreografia di “Ballando con le Stelle”. Ad un tratto, il momento di serenità che aveva iniziato a intravedere dopo la rottura col fidanzato Luigi Bruno, si è tragicamente spezzato. A Grand Hotel Walter ha ricordato quel momento terribile: «Quando mi hanno detto che non si era presentato alla lezione di guida, ho capito subito che era successo qualcosa di grave. Ho chiamato i carabinieri e uno di loro, che conosco bene, mi ha detto solo: “Walter, corri”». Arrivato sul posto, l’uomo ha trovato il corpo del figlio coperto da un lenzuolo: «Quando sono arrivato, c’era già un lenzuolo sul corpo di mio figlio». Evan, precisato il padre, «era un ragazzo d’oro, rispettoso e puntuale». Aveva lavorato per mesi nei locali balneari per comprare la moto su cui viaggiava. Walter ha affermato: «Aveva lavorato tutta l’estate, non ha mai chiesto nulla. Ora la venderò, perché ogni volta che la vedo è come se lo perdessi di nuovo».











