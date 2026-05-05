Sebastiano Mignosa ed Elisabetta Gigante, frecciatina social dopo l’uscita da Uomini e Donne

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Elisabetta Gigante e Sebastiano Mignosa sono usciti ufficialmente come coppia da Uomini e Donne dove hanno rivelato la loro versione dei fatti. Tina Cipollari e Gianni Sperti hanno attaccato i due quando li hanno visti scendere mano nella mano vestiti elegantemente. I due opinionisti hanno accusato l’uomo di aver preso in giro Simona Cannata e di volerci vedere chiaro in questa storia. In particolare, Gianni Sperti ha preso le difese della dama, che non ha perso tempo smentendo quanto detto da Sebastiano. Simona non crede sia possibile che Sebastiano abbia deciso di trasferirsi in Toscana da Elisabetta e cambiare vita. Tina Cipollari ha rincarato la dose, invitando la coppia ad uscire da Uomini e Donne senza neppure ballare. Maria De Filippi ha cercato di prendere le difese di Elisabetta, sottolineando che ha sempre avuto sentimenti autentici per Sebastiano che ha pensato bene di tenere la testa bassa.

Uomini e Donne: Elisabetta Gigante, frecciatina social verso Tina e Gianni

Il popolo social si è diviso affermando che il tono di voce di Elisabetta sia insopportabile e di non credere all’autenticità del loro amore che potrebbe durare da Natale a Santo Stefano. A distanza di alcune ore dalla messa in onda della puntata di Uomini e Donne, Elisabetta Gigante ha pubblicato un post nel suo profilo Instagram con una frecciatina verso Tina Cipollari e Gianni Sperti. Nella foto si vede la donna insieme al compagno con la seguente scritta: “Preferisco noi ai contenuti vuoti di chi parla per dare fiato alla bocca.”