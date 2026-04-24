Uomini e Donne: Elisabetta e Sebastiano innamorati all’Isola d’Elba, la reazione di Simona

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Elisabetta Gigante e Sebastiano Mignosa hanno sorpreso tutti quando hanno deciso di dare una seconda chance alla loro storia d’amore. Nelle prossime puntate di Uomini e Donne, la dama e il cavaliere faranno il loro arrivo nello studio per annunciare il loro ritorno di fiamma. La novità scatenerà le critiche di Tina Cipollari e Gianni Sperti, che daranno vita ad una violenta discussione con la coppia. Gli opinionisti accuseranno Sebastiano di aver preso in giro Simona Cannata, con la quale era uscito da Uomini e Donne. Critiche che non sembrano aver scalfito l’ormai ex cavaliere ed Elisabetta Gigante. Proprio quest’ultima ha pubblicato un post nel suo profilo Instagram in cui si riprende mentre balla e bacia avvinghiata Sebastiano all’interno di un bar dell‘Isola d’Elba con il seguente commento. “Al cuor non si comanda.”

Uomini e donne, Elisabetta Gigante e Sebastiano Mignosa insieme: la reazione di Simona Cannata

La storia d’amore tra Elisabetta Gigante e Sebastiano Mignosa sembra procedere a gonfie vele secondo quanto mostrato dai due sui social. L’ex cavaliere di Uomini e Donne ha raggiunto l’Isola d’Elba dove l’ex dama ha una casa e un panificio. Nel frattempo, Simona Cannata si è resa protagonista di uno sfogo dopo essere stata lasciata dall’uomo. In un post apparso sui social, la donna ha scritto: “Mi ha fatto due favori grandi: il primo a farmi uscire dalla trasmissione perché non reggevo più, non sono io una donna di spettacolo. E il secondo toglierselo da davanti le scatole da solo perché comunque fuori è anche molto pesante e culturalmente c’era una differenza abissale.”