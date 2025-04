[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Scuole pronte per le vacanze di Pasqua: in molti casi saranno lunghe…

Tra vacanze di Pasqua e ponte del 25 aprile in alcune scuole il ponte sarà di dieci giorni. Poi c’è la pausa per il 1° maggio. Le scuole possono infatti adattare i calendari scolastici regionali, sempre nel limite dei giorni da garantire per anno scolastico.

Il maxi ponte non piace però a tutti. Il problema principale è che i genitori lavorano. Lo scrive Orizzonte Scuola.

E’ questo il caso di un medico, mamma di due bambine piccole, che al Corriere della Sera ha espresso i propri dubbi sulla decisione della scuola in merito alla lunga pausa.

Alcuni istituti hanno deciso tuttavia di non aderire alla chiusura prolungata.