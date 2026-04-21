Shiva, chi è l’ex compagna Laura Maisano: età, carriera, i figli e lo sfogo dopo la terza paternità del rapper

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Il nome di Shiva torna al centro dell’attenzione non solo per la musica e le vicende giudiziarie, ma anche per la sua vita privata, che nelle ultime ore ha acceso il dibattito sui social. La nascita del suo terzo figlio, Ethan, ha infatti scatenato la reazione dell’ex compagna Laura Maisano, madre dei piccoli Draco e Atlas. Una storia complessa, fatta di sentimenti, silenzi e parole pesanti, che ha riportato l’attenzione su una figura rimasta a lungo lontana dai riflettori.

A questo punto è inevitabile chiedersi: chi è davvero Laura Maisano? Qual è il suo percorso personale e professionale? E cosa l’ha spinta a sfogarsi pubblicamente dopo la nuova paternità di Shiva?

Chi è Laura Maisano: età, origini e un percorso costruito lontano dai riflettori

Per molto tempo, il nome di Laura Maisano è rimasto legato solo all’immagine di una ragazza riservata, lontana dal clamore mediatico. Nata il 24 settembre 1999 a Messina, si trasferisce a Milano da bambina insieme alla famiglia. È nella metropoli lombarda che cresce, studia e costruisce la sua identità, tra determinazione e voglia di indipendenza.

Laura frequenta l’Istituto Caterina da Siena, scegliendo l’indirizzo di grafica pubblicitaria. È un percorso che le permette di sviluppare creatività e competenze digitali, strumenti che negli anni successivi le saranno utili anche sui social. Già a quindici anni inizia a lavorare, alternando studio e prime esperienze professionali, segno di una maturità precoce e di un forte desiderio di autonomia.

Dopo il diploma, si muove tra diversi lavori, senza mai esporsi troppo. Alcune voci parlano di collaborazioni nel mondo dei social e della moda, ma Laura non ha mai confermato nulla. Preferisce mantenere un profilo discreto, condividendo solo ciò che ritiene davvero importante. Le sue passioni, però, emergono chiaramente: la palestra, la scrittura e i tatuaggi, ognuno dei quali racconta un pezzo della sua storia personale.

La sua vita cambia radicalmente quando entra in relazione con Shiva, all’anagrafe Andrea Arrigoni. Dalla loro storia nasce il primo figlio, Draco, venuto al mondo nel novembre 2023 mentre il rapper era in carcere. Un evento che segna profondamente entrambi, soprattutto perché Shiva non può assistere alla nascita. Dal carcere gli dedica una lettera commovente, promettendo al piccolo un futuro diverso.

La storia con Shiva: l’arrivo di Draco, la seconda gravidanza e la nascita di Atlas

La relazione tra Laura e Shiva procede tra alti e bassi, ma il legame con il figlio li unisce profondamente. Draco cresce circondato dall’affetto della madre, mentre il rapper, una volta tornato in libertà, cerca di recuperare il tempo perduto.

Nel settembre 2025 arriva una nuova sorpresa: la nascita del secondo figlio, Atlas. Laura annuncia l’arrivo del bambino con grande emozione, condividendo sui social la gioia di diventare madre per la seconda volta. È un momento delicato, fatto di speranze e nuove responsabilità, che sembra aprire un capitolo più sereno nella vita della coppia.

Tuttavia, dietro le immagini felici, qualcosa inizia a incrinarsi. Le voci su una possibile crisi circolano da tempo, alimentate da indizi social e da un silenzio sempre più evidente tra i due. Laura appare spesso sola con i bambini, mentre Shiva si concentra sulla musica e sui suoi progetti.

La conferma della rottura arriva indirettamente, quando il rapper annuncia la nascita del suo terzo figlio, Ethan, nato da un’altra donna. Una notizia che scuote profondamente Laura e che la spinge a rompere il silenzio.

Lo sfogo di Laura Maisano: dolore, delusione e una promessa al figlio Atlas

La reazione di Laura alla terza paternità di Shiva non tarda ad arrivare. Sui social pubblica una serie di storie dal tono amaro, lasciando trasparire tutta la delusione per una situazione che non si aspettava. Le sue parole sono brevi, ma pesanti: “Occhi che fanno piangere, piangeranno”. Una frase che racconta più di mille spiegazioni.

Invita poi i follower a non farle domande, spiegando che preferisce non rispondere per proteggere se stessa e i suoi figli. È un momento di fragilità, ma anche di grande lucidità. Laura sa che ogni parola potrebbe alimentare polemiche, e sceglie di mettere al centro solo ciò che conta davvero.

Il messaggio più toccante è quello dedicato al piccolo Atlas, nato da appena due mesi: “Tu non meritavi nessuna ombra, nessuna mancanza, nessuna crepa nel tuo cielo”.

Una dichiarazione d’amore assoluto, che lascia intuire quanto la situazione l’abbia ferita. Laura promette al figlio che proteggerà il suo tempo, la sua serenità, la sua infanzia. Una promessa che, nelle sue parole, “nessuno potrà spezzare”.

Intanto, Shiva conferma la nascita di Ethan, aggiungendo un nuovo capitolo alla sua vita familiare. Il rapper è ora padre di tre bambini: Draco, Atlas ed Ethan. Una famiglia allargata che, inevitabilmente, porta con sé dinamiche complesse e sentimenti contrastanti.