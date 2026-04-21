Chi è Michelle Fois, la compagna di Shiva e madre del piccolo Ethan: età, origini e carriera

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Da quando il nome di Michelle Fois è emerso come quello della madre del terzo figlio di Shiva, la sua vita è stata travolta da un’ondata di attenzioni indesiderate. La giovane donna, fino a quel momento quasi sconosciuta al grande pubblico, si è ritrovata al centro di un vortice mediatico fatto di curiosità, giudizi e, purtroppo, anche insulti. La nascita del piccolo Ethan, avvenuta a novembre 2025, ha acceso i riflettori su una storia complessa che coinvolge il rapper milanese, la sua ex compagna Laura Maisano e una nuova relazione che ha fatto discutere.

A questo punto è inevitabile chiedersi: chi è davvero Michelle Fois? Qual è il suo percorso personale e professionale? E cosa l’ha spinta a sfogarsi pubblicamente dopo la nascita del figlio di Shiva? Scopriamolo insieme.

Chi è Michelle Fois: età, origini e un profilo riservato nonostante i social

Michelle Fois, nonostante i suoi oltre ventimila follower, è una donna che ha sempre preferito mantenere un profilo basso. Il suo cognome rivela origini sarde: è nata in Sardegna, dove ha trascorso l’infanzia prima di trasferirsi a Milano. È proprio nel capoluogo lombardo che, con ogni probabilità, ha conosciuto Shiva, dando inizio a una relazione rimasta a lungo lontana dai riflettori.

Pur essendo attiva sui social, Michelle pubblica pochi contenuti e seleziona con attenzione ciò che decide di condividere. Non ama esporsi, non cerca visibilità e non ha mai sfruttato la sua vicinanza al rapper per ottenere notorietà. La sua riservatezza emerge anche dal modo in cui parla del suo lavoro: non ha mai chiarito ufficialmente quale sia la sua professione, anche se alcune fonti suggeriscono che abbia avuto esperienze nel mondo digitale e forse nella moda.

Ciò che appare evidente, però, è la sua determinazione a proteggere la propria vita privata. Michelle ha più volte ribadito di non voler trasformare la sua quotidianità in un reality, sottolineando che il fatto di essere legata a un artista famoso non la obbliga a condividere ogni dettaglio della sua esistenza.

La storia con Shiva e la nascita di Ethan: un amore vissuto nel silenzio e poi travolto dal gossip

La relazione tra Shiva e Michelle Fois è rimasta nascosta per mesi, fino a quando il rapper ha annunciato la nascita del suo terzo figlio, Ethan, il 13 novembre 2025. Un annuncio che ha sorpreso tutti, soprattutto perché arrivava a distanza di appena due mesi dalla nascita di Atlas, il secondo figlio avuto con l’ex compagna Laura Maisano.

La notizia ha immediatamente scatenato una caccia all’identità della nuova madre, con commenti, supposizioni e accuse che hanno invaso i social. Michelle, travolta da un’attenzione improvvisa e spesso ostile, ha scelto di intervenire pubblicamente per difendere se stessa e il suo bambino.

In una serie di storie Instagram, ha raccontato il peso di quei giorni: «Sono stanca, profondamente stanca, di leggere insulti e persino minacce di morte rivolte anche al mio bambino. Avete superato ogni confine».

Parole dure, che rivelano quanto la situazione fosse diventata insostenibile. Michelle ha spiegato di non voler permettere a nessuno di manipolare la sua storia, chiarendo che non intende raccontare pubblicamente la sua versione dei fatti né alimentare il gossip. Ha anche affrontato il tema del presunto tradimento ai danni di Laura Maisano, affermando che la verità non è quella che circola online e che non si sente obbligata a giustificarsi.

Nel frattempo, Shiva ha condiviso la sua gioia per la nascita di Ethan, mentre Michelle ha pubblicato un messaggio dolcissimo dedicato al figlio: «Ti ho aspettato per nove mesi e non mi sembra ancora vero averti qui con me. Sei il dono più prezioso che la vita potesse farmi».

Un pensiero che mostra tutta la sua emozione e la volontà di proteggere il bambino da qualsiasi tempesta mediatica.

Lo sfogo social e il futuro con Shiva: tra amore, critiche e una famiglia che si allarga

Lo sfogo di Michelle Fois non è passato inosservato. Le sue parole hanno acceso un dibattito sul ruolo dei social, sulla pressione che colpisce chi si ritrova improvvisamente esposto e sulla difficoltà di gestire una famiglia allargata sotto gli occhi del pubblico.

La giovane madre ha ribadito di essere pronta a denunciare chiunque diffonda diffamazioni o minacce, spiegando che la sua priorità è la serenità di Ethan. Ha anche sottolineato che non intende permettere a nessuno di parlare al suo posto o di costruire narrazioni distorte sulla sua vita.

Nel frattempo, secondo alcune indiscrezioni, Shiva sarebbe intenzionato a costruire un futuro stabile con Michelle. C’è chi parla addirittura di matrimonio, anche se la diretta interessata ha preferito cancellare molte foto per evitare ulteriori attenzioni indesiderate.

La situazione resta delicata.