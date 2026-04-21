Brigitte Nielsen: chi sono i suoi 5 mariti, età, vite e carriere

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La vita sentimentale di Brigitte Nielsen è sempre stata un capitolo a parte nella storia dello spettacolo. Amori travolgenti, matrimoni lampo, relazioni finite sulle prime pagine dei giornali e un percorso personale che l’ha portata a reinventarsi più volte. Nel corso della sua vita, l’attrice danese si è sposata cinque volte, intrecciando la sua carriera con storie d’amore che hanno fatto discutere Hollywood, l’Italia e mezzo mondo. Ogni matrimonio ha rappresentato un momento diverso della sua vita, un tassello che racconta non solo la donna pubblica, ma anche quella privata.

A questo punto è inevitabile chiedersi: chi sono i cinque uomini che hanno sposato Brigitte Nielsen? Quali lavori svolgevano? E come si sono intrecciate le loro vite con quella dell’attrice? Scopriamolo insieme.

Kasper Winding e Sylvester Stallone: gli inizi tra musica, cinema e un matrimonio da copertina

Il primo marito di Brigitte Nielsen è stato Kasper Winding, compositore danese con cui si è sposata giovanissima. Il loro matrimonio è durato poco più di un anno, ma ha lasciato un segno importante nella vita dell’attrice, perché da quella unione è nato il suo primogenito, Julian. Winding, classe 1956, è un artista molto noto in Danimarca, autore di colonne sonore e progetti musicali sperimentali. La loro relazione è stata breve ma intensa, segnata dalla giovane età di entrambi e da due carriere che stavano appena decollando.

Il secondo matrimonio è quello che ha fatto più rumore: Sylvester Stallone. I due si incontrano nel 1985 durante la promozione del film “Yado”, e l’attore americano rimane folgorato dalla bellezza nordica di Brigitte. Si sposano lo stesso anno nella villa del produttore Irwin Winkler a Beverly Hills, diventando una delle coppie più chiacchierate di Hollywood. Stallone, nato nel 1946, era già una star mondiale grazie a “Rocky” e “Rambo”, mentre Brigitte stava vivendo il suo momento d’oro. La loro relazione, però, dura poco: nel 1987 arriva il divorzio, dopo due anni di passione, film insieme e un’attenzione mediatica costante.

Mark Gastineau e Sebastian Copeland: gli anni più turbolenti tra sport, fotografia e nuovi inizi

Dopo la fine del matrimonio con Stallone, Brigitte Nielsen vive una relazione intensa con Mark Gastineau, celebre giocatore di football americano, nato nel 1956 e star dei New York Jets. La loro storia non sfocia in un matrimonio, ma segna profondamente la vita dell’attrice, perché da quella unione nasce il suo secondo figlio, Killian. Gastineau è un personaggio controverso, spesso al centro di polemiche sportive e personali, e la loro relazione riflette quel clima di eccessi e fragilità tipico degli anni Ottanta.

Il terzo matrimonio arriva nel 1990 con Sebastian Copeland, fotografo, regista e attivista ambientale, cugino dell’attore Orlando Bloom. Nato nel 1964, Copeland è un artista raffinato, impegnato in progetti legati alla natura e ai cambiamenti climatici. Il loro matrimonio dura due anni, dal 1990 al 1992, ed è uno dei periodi più riservati della vita sentimentale di Brigitte. Una relazione meno mediatica, più intima, che però non resiste alle differenze caratteriali e ai ritmi di vita opposti.

Raoul Meyer e Mattia Dessì: la famiglia, la rinascita e l’amore che dura ancora oggi

Il quarto marito di Brigitte Nielsen è Raoul Meyer, pilota automobilistico svizzero nato nel 1960. I due si sposano negli anni Novanta e insieme hanno due figli, Douglas e Raoul Jr. Il loro matrimonio dura diversi anni e rappresenta una fase più stabile della vita dell’attrice, che in quel periodo si divide tra cinema, televisione e passerelle. Meyer è un uomo riservato, lontano dal mondo dello spettacolo, e la loro relazione è segnata da un equilibrio che però, con il tempo, si incrina fino alla separazione.

Il quinto e attuale marito è Mattia Dessì, nato nel 1978 in Sardegna. La loro storia inizia nel 2004 in un hotel di Lugano, dove lui lavorava come cameriere. Tra i due nasce un legame immediato, che supera differenze d’età, pregiudizi e critiche. Si sposano nel 2006 a Malta e nel 2018 diventano genitori della piccola Frida, nata grazie alla fecondazione assistita quando Brigitte aveva 54 anni. Dessì, oggi produttore televisivo, è l’uomo che ha accompagnato l’attrice nella sua rinascita personale, sostenendola nei momenti difficili e costruendo con lei una famiglia serena.