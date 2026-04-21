Chi è Mattia Dessì, il marito di Brigitte Nielsen: età, carriera dell'uomo che le ha cambiato la vita

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Nella vita di Brigitte Nielsen, segnata da successi internazionali e momenti difficili, c’è un nome che negli ultimi vent’anni è diventato sinonimo di stabilità e rinascita: Mattia Dessì. L’uomo che l’ha accompagnata fuori dai periodi più bui, che le è rimasto accanto quando il mondo sembrava voltarle le spalle e che, soprattutto, le ha regalato la gioia della maternità a 54 anni con la nascita della piccola Frida. La loro storia, iniziata quasi per caso, è diventata una delle più solide del mondo dello spettacolo.

A questo punto è naturale chiedersi: chi è davvero Mattia Dessì? Qual è il suo percorso professionale? E come è nato l’amore che ha cambiato la vita di Brigitte Nielsen? Scopriamolo insieme.

Mattia Dessì: origini, età e un percorso lontano dai riflettori

Mattia Dessì nasce il 22 ottobre 1978 in Sardegna, ma trascorre parte della sua vita a Belluno, dove lavora come operaio prima di intraprendere un percorso completamente diverso. La sua storia non è quella di un uomo cresciuto sotto i riflettori, anzi: Mattia arriva dal mondo reale, fatto di lavoro quotidiano, sacrifici e normalità.

Il destino cambia direzione quando si trasferisce in Svizzera e trova impiego in un hotel di Lugano. È proprio lì che, il 12 aprile 2004, avviene l’incontro che gli stravolgerà la vita. Brigitte Nielsen, in quel periodo segnata da un divorzio difficile e da una battaglia contro l’alcol, entra nel ristorante dell’hotel. Tra i due scatta qualcosa di immediato, un’attrazione che sorprende entrambi e che, nonostante le differenze d’età e le difficoltà del momento, diventa presto un legame indissolubile.

Mattia è più giovane di quindici anni e più basso di quindici centimetri, un dettaglio che all’epoca alimenta critiche e pregiudizi. Brigitte stessa racconta di aver esitato, di aver saltato tre appuntamenti per paura di lasciarsi andare. Ma quando decide di presentarsi, tutto cambia. Da quella sera non si sono più separati.

Nel 2005 si sposano su una spiaggia di Santo Domingo, in un’atmosfera intima e romantica. Oggi vivono a Los Angeles, dove hanno costruito una famiglia solida e affettuosa.

Carriera e lavoro: da cameriere a produttore televisivo

Sebbene molti lo conoscano solo come “il marito di Brigitte Nielsen”, Mattia Dessì ha costruito negli anni una carriera autonoma, soprattutto nel mondo televisivo. Dopo l’incontro con l’attrice, infatti, entra nel settore dell’intrattenimento come produttore, partecipando a diversi programmi e reality che vedono protagonista la moglie.

Tra i titoli più noti figurano:

Strange Love (2005)

Celebrity Rehab with Dr. Drew (2008)

Gitte Talks (2015)

La sua presenza dietro le quinte è costante, professionale e discreta. Non cerca mai il protagonismo, preferendo sostenere Brigitte nel suo percorso artistico e personale.

Il suo ruolo nella vita dell’attrice va ben oltre quello di un compagno: è un punto fermo, un sostegno emotivo e un riferimento per i quattro figli avuti da Brigitte in precedenza. L’attrice ha raccontato più volte che Mattia non ha mai cercato di sostituirsi ai padri biologici, ma ha costruito con ciascuno di loro un rapporto basato sul rispetto e sull’amicizia.

La storia d’amore con Brigitte Nielsen e la nascita di Frida

La relazione tra Brigitte Nielsen e Mattia Dessì è una delle più longeve e sincere del panorama dello spettacolo. Dopo anni di relazioni difficili, matrimoni falliti e momenti bui, l’attrice trova in Mattia un porto sicuro.

Il loro amore supera critiche, differenze d’età e pregiudizi. Brigitte racconta spesso che all’inizio tutti le dicevano che fosse troppo vecchia per lui, che la relazione non sarebbe durata. Oggi, invece, festeggiano vent’anni insieme.

Il desiderio di avere un figlio in comune è stato un capitolo importante della loro storia. Mattia non ha mai nascosto di voler diventare padre e Brigitte, pur consapevole delle difficoltà legate all’età, decide di provarci. Grazie agli ovuli congelati a 40 anni e alla fecondazione in vitro, nel giugno 2018 nasce Frida, la loro bambina.

Brigitte ha raccontato più volte quanto quel percorso sia stato impegnativo: cure ormonali, tentativi falliti, costi elevati e un carico emotivo enorme. Ma la nascita di Frida ripaga ogni sforzo. La piccola, con la pelle chiara e i capelli scuri, è la “mini Biancaneve” che l’attrice aveva sempre sognato.