Uomini e Donne: Sebastiano ed Elisabetta lasciano il trono over, primo gesto social

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Si è appena registrata una nuova puntata di Uomini e Donne dove sono accaduti numerosi colpi di scena. Secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni in trasmissione è avvenuto un risvolto clamoroso e improvviso. Elisabetta Gigante e Sebastiano Mignosa sono tornati al trono over con un’incredibile novità. La dama e il cavaliere si sono seduti al cento dello studio per fare il punto della situazione sui fatti accaduti tra di loro. Alcuni fans infatti avevano fotografato Sebastiano scendere dal traghetto in arrivo all’Isola d’Elba. In quell’occasione, l’uomo era stato avvistato con una pesante valigia e sorridente andare incontro a Elisabetta vestita con un vistoso abito verde. Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne si apprende che Elisabetta e Sebastiano hanno deciso di darsi una nuova chance dopo che avevano chiuso la loro conoscenza per incomprensioni. I due avrebbero capito di amarsi e per questo hanno lasciato insieme il programma.

Uomini e Donne, Elisabetta Gigante e Sebastiano Mignosa lasciano il trono over

Elisabetta Gigante e Sebastiano Mignosa hanno lasciato il trono over. Subito dopo la registrazione di Uomini e Donne, i due hanno postato nei rispettivi profili social una foto che li ritrae felici nei camerini del programma. La donna ha aggiunto la seguente dedica: “E finalmente noi..” Insomma, la toscana ha deciso di perdonare il siciliano, il quale aveva iniziato una storia con Simona finita in modo precipitoso. Un vero e proprio colpo di scena che annuncia la fine della partecipazione di due grandi protagonisti a questa edizione del trono over.