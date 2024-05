Scuola-lavoro: due giorni di visite al Termine Lotras di Foggia – Incoronata

Una classe dell’Istituto Tecnico e Tecnologico ”Altamura-Da Vinci”, la 5^A dell’indirizzo Trasporti e Logistica, ha dedicato due giorni di visite ed incontri al Terminal Lotras di Foggia-Incoronata. L’iniziativa rientra nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, che prevedono anche la conoscenza di realtà produttive legate alle vocazioni economiche del territorio.

Le visite guidate e gli incontri con i vertici aziendali ed il personale tecnico ed organizzativo ha consentito ai maturandi, accompagnati dal docente Raffaele Delli Carri, di conoscere i diversi processi del trasporto intermodale che vedono protagonista il Terminal Lotras di Foggia-Incoronata, con la sua piattaforma logistica, impegnato nella movimentazione delle merci sulle principali tratte ferroviarie nazionali ed europee.

Si è parlato anche dell’autostrada viaggiante, l’iniziativa avviata anni fa per il trasporto su vagoni ferroviari dei rimorchi di camion non gruabili, ma anche dei nuovi strumenti digitali per implementare efficienza e sicurezza nella movimentazione delle merci.

“Questo incontro – ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Lotras, Armando de Girolamo – si inserisce nella consolidata collaborazione dell’Azienda con il mondo della scuola e più in generale della formazione, come attestano anche le sinergie con le Università ed il sistema degli Its. Legare le attività formative alla conoscenza delle realtà produttive espressione delle naturali vocazioni del territorio – ha concluso Armando de Girolamo – costituisce altresì un valido strumento sia per favorire la permanenza in loco di competenze e professionalità, sia per implementare le conoscenze per coloro i quali intendono affacciarsi al mondo del lavoro confrontandosi con altre realtà del settore”.