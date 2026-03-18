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Scuola, in arrivo le vacanze di Pasqua: ecco da quando

Redazione18 Marzo 2026
a stuffed rabbit sitting in a basket filled with eggs
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Scuola, in arrivo le vacanze di Pasqua: ecco da quando

Il calendario scolastico in Italia è definito dalle singole regioni, che possono introdurre alcune variazioni rispetto alla finestra principale delle vacanze pasquali.

Secondo OrizzonteScuola, nella maggior parte del Paese – tra cui Lombardia, Lazio, Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte, Toscana, Campania, Puglia e Sicilia – lo stop alle lezioni sarà dal 2 al 7 aprile (ricordiamo che la Pasqua si festeggia il giorno 5 aprile).

Due territori presentano invece alcune differenze:

  • Liguria: vacanze dal 2 al 6 aprile, con rientro anticipato;
  • Trentino: pausa leggermente più lunga, fino all’8 aprile compreso.

Le scuole possono inoltre prevedere ulteriori adattamenti grazie all’autonomia scolastica, utilizzando i cosiddetti “giorni a disposizione” deliberati dai consigli d’istituto.

Redazione18 Marzo 2026
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