Manfredonia

Scarielle e taralli, i dolci pasquali al forno del cuore

Claudio Castriotta18 Marzo 2026
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Scarielle e taralli, i dolci pasquali al forno del cuore

Manfredonia – RICORDO l’usanza nei pomeriggi della Settimana delle Palme: a Manfredonia si preparavano i dolci Pasquali con amore e passione.

Si impastava farina con uova e zucchero, si inebriava la casa di tanti odori. I dolci tipici erano: taralli con le uova con tagli circolari, taralli con la glassa bianca, taralli con il vinoi scavtatille casarecci. Ma il vero simbolo era il dolce della tradizione che riportava l’antica storia di una lontana generazione: la famosa Scariella, grande tarallo alle uova con glassa leggera, dette ungeleppete spalmate di confettini colorati e argentati.R

icordo che, per far cuocere i dolci, ci toccava andare al forno della Stazione Campagna, il forno Pane e Pizza del proprietario Castriotta. Io insieme ai miei fratelli facevamo tragitti dal Villaggio Sant’Andrea al forno con delle tegole o le speciali tradizionali “ramore”, stagnole prese in prestito.Eravamo sereni e mi sentivo protetto, con i miei fratelli, grazie a quel caloroso affetto. Dopo tutto quell’andirivieni dal forno Castriotta a casa ero commosso ed emozionato per la festa in arrivo con il cielo vicino.

di Claudio Castriotta 

Claudio Castriotta18 Marzo 2026
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