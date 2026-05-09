Sarabanda Celebrity: è previsto un ritorno per lo show musicale?

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Sarabanda Celebrity è lo spinoff dello storico quiz musicale condotto da Enrico Papi a partire dal 1997. Dopo il successo della passata edizione, ci si chiede, giustamente, se il format sarà riproposto a breve in TV. La risposta è sì! Sarabanda Celebrity sarà ancora uno dei programmi di punta di Italia 1 e nelle ultime ore sono emerse nuove indiscrezioni sulla data di partenza e sulle novità previste per il 2026. Una notizia che ha immediatamente acceso l’entusiasmo dei fan storici del programma, diventato negli anni uno dei game show musicali più iconici della tv italiana.

Quando inizia Sarabanda Celebrity 2026

Secondo le ultime anticipazioni, Sarabanda Celebrity 2026 dovrebbe debuttare su Italia 1 a partire da giovedì 21 maggio in prima serata. Mediaset avrebbe infatti deciso di puntare ancora sul format musicale guidato da Enrico Papi dopo i risultati ottenuti dalla scorsa edizione.

La versione “Celebrity” del programma era tornata in onda nel 2025 dopo anni di assenza, riportando in tv uno dei quiz più amati dal pubblico italiano. Il format aveva mescolato nostalgia e spettacolo, coinvolgendo personaggi famosi del mondo della musica, della televisione e dello sport in una serie di sfide basate sulle canzoni più celebri italiane e internazionali.

Anche per il 2026 il meccanismo dovrebbe rimanere sostanzialmente invariato. I concorrenti vip saranno divisi in squadre e si sfideranno attraverso giochi storici come la “Playlist”, il “Pentagramma” e soprattutto il celebre “7×30”, la prova finale che negli anni è diventata il simbolo di Sarabanda.

Tra gli elementi che hanno convinto Mediaset a confermare il programma c’è sicuramente il forte richiamo nostalgico del format. Sarabanda, nato nel 1997, è infatti considerato il quiz musicale più longevo della televisione italiana e continua ancora oggi a mantenere un forte seguito tra diverse generazioni di spettatori.

Grande protagonista sarà ancora una volta Enrico Papi, volto storico della trasmissione. Il conduttore, tornato stabilmente alla guida del programma nelle recenti edizioni, resta uno degli elementi più riconoscibili e apprezzati dal pubblico legato allo storico game show di Italia 1.