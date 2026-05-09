GF Vip 8, ex concorrente spoilera il presunto vincitore

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Manca sempre meno alla finale del Grande Fratello Vip 8 e il clima attorno al reality di Canale 5 è ormai infuocato. Tra televoti, strategie e tensioni nella Casa, nelle ultime ore a far discutere sono state soprattutto le dichiarazioni di un ex gieffino che avrebbe praticamente “spoilerato” il nome del possibile vincitore di questa edizione. Le sue parole sono diventate immediatamente virali sui social, dove migliaia di utenti stanno commentando pronostici e favoritismi. Intanto il pubblico continua a interrogarsi su chi riuscirà davvero a conquistare il montepremi finale del programma condotto da Ilary Blasi.

GionnyScandal fa i nomi dei favoriti del GF Vip 8

A riaccendere il dibattito è stato GionnyScandal, ex concorrente del reality, intervenuto sui social con un messaggio che ha subito attirato l’attenzione dei fan del programma. Il rapper ha infatti dichiarato apertamente di sperare nella vittoria di uno tra Alessandra Mussolini, Renato Biancardi, Raul Dumitras e Raimondo Todaro. Una frase che molti utenti hanno interpretato come un vero e proprio spoiler sul possibile vincitore del GF Vip 8.

Tra i nomi citati da GionnyScandal, quello che sembra raccogliere maggior consenso online è quello di Alessandra Mussolini. L’ex europarlamentare è infatti diventata una delle protagoniste assolute di questa edizione del reality, tra scontri accesi, confronti diretti e dinamiche che hanno monopolizzato gran parte delle ultime puntate. Anche Raimondo Todaro, però, viene considerato uno dei concorrenti più forti in vista della finale.

Secondo diversi osservatori del programma, il televoto finale potrebbe trasformarsi in un vero testa a testa tra i concorrenti più discussi della Casa. I bookmaker, infatti, vedrebbero proprio Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Raimondo Todaro come i principali candidati alla vittoria finale del reality show di Canale 5.

Nel frattempo il pubblico continua a dividersi sui social. Su X e Instagram c’è chi sostiene che la Mussolini abbia ormai il reality in pugno grazie alla sua forte esposizione mediatica, mentre altri tifano per concorrenti considerati più autentici e meno strategici. La finale del Grande Fratello Vip 8, prevista per il 19 maggio 2026, si avvicina e l’attenzione attorno al programma cresce giorno dopo giorno.