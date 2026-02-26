Sanremo 2026, poche donne in gara? La replica di Carlo Conti: “Sono sicuro che non ho sbagliato”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Oggi alla conferenza stampa del Festival di Sanremo 2026 Carlo Conti ha ricevuta una dura critica in merito ai big scelti per la 76esima edizione della kermesse.

La giornalista Maria Elena Barnabi gli ha fatto notare che stanno partecipando poche donne al festival, gli ha anche chiesto se si tratti di semplice casualità. Il noto conduttore ha risposto dicendo che lui racconta sempre che è come andare da un fioraio e vedere cosa c’è a disposizione. Lui stesso si era accorto della poca presenza femminile e lo aveva detto alle case discografiche.

Poche artiste al Festival di Sanremo 2026? Carlo Conti replica alle critiche

Il direttore artistico del Festival di Sanremo 2026 ha detto che essendo un essere umano può commettere degli errori. Lui sperava che quest’anno molte donne presentassero dei brani ma non è stato così.

La giornalista ha ribadito che la responsabilità della poca presenza femminile a Sanremo è sua visto che è lui che sceglie le canzoni. A quel punto Carlo Conti ha risposto: “Mi assumo le responsabilità delle canzoni che sono state scelte. Posso sbagliare, ma sono sicuro che non ho sbagliato“.