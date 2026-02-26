Sanremo 2026, Chiello fa chiarezza sull’assenza di Morgan: “Ho deciso io di rinunciare a lui”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Domani sera su Rai Uno la serata del Festival di Sanremo 2026 sarà dedicata alle cover, Chiello duetterà con il pianista Saverio Cigarini, inizialmente però aveva scelto Morgan.

Perché il cantante ha cambiato idea? Stando a quello che ha rivelato Marco Castoldi sui social sarebbe stato lui a tirarsi indietro perché temeva di mettere il ragazzo nell’ombra sul palco dell’Ariston. Chiello però ha svelato un’altra verità durante la conferenza stampa del Festival di Sanremo 2026.

Perché Chiello e Morgan non duetteranno al Festival di Sanremo 2026? Il cantante svela come sono andate le cose

Il cantante che sta partecipando alla 76esima edizione dell’amatissima kermesse ha spiegato che durante le prove fatte con Morgan non si è trovato bene. A detta sua non si è creata tra loro l’alchimia artistica quindi ha deciso di rinunciare a lui.

In merito al fatto che Morgan abbia detto di essere stato lui a rinunciare ha detto che non gli interessano queste polemiche, per lui può dire quello che vuole. Chiello lo ha definito un grande artista poi ha ribadito: “È stata una decisione mia, non ci siamo trovati e così io ho deciso di non portarlo più con me a Sanremo“.