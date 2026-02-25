Amaro sfogo di Elettra Lamborghini dopo Sanremo 2026: “Così non è giusto, sono esausta”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Elettra Lamborghini sta partecipando alla nuova edizione del Festival di Sanremo 2026, ieri sera era molto emozionata durante la sua esibizione.

Sul palco dell’Ariston ha cantato il brano ‘Voilà’ che molti hanno apprezzato, però non appena è arrivata in hotel si è lasciata sfuggire un amaro sfogo sui social. Il motivo? La partecipazione alla kermesse non c’entra nulla, a darle particolarmente fastidio è stata la musica ad alto volume che si sentiva dall’hotel in cui si trovano i cantanti del festival.

La musica troppo alta fa infuriare Elettra Lamborghini: lo sfogo notturo della cantante

Ai fan ha detto che ritiene irrispettoso il fatto che vengano organizzate delle feste vicino agli hotel degli artisti in gara al Festival di Sanremo con musica così alta da impedire loro di dormire. Lei si è sfogata sui social intorno alle tre di notte chiedendo che il volume venisse abbassato perché loro sono sfiniti e hanno bisogno di riposare.

A detta sua dopo tante interviste, prove ed esibizione a Sanremo 2026 l’unica cosa che vogliono fare i cantanti è riposare perché sono stanchi sia fisicamente che mentalmente. Tra le varie cose ha aggiunto: “Così non é giusto, io personalmente sono esausta e ci tengo a fare bene e ad arrivare riposata domani dopo essermi impegnata per mesi e mesi”. Elettra Lamborghini ha anche detto che stava provando a dormire da tre ore senza però riuscirci nonostante abbia messo i tappi.