Sanremo 2026, Carlo Conti sul calo degli ascolti: “Non ho superato me stesso ma…”

Al via da ieri la nuova edizione del Festival di Sanremo 2026 condotta da Carlo Conti su Rai Uno, i tantissimi fan della kermesse attendevano con grande entusiasmo l’importante evento.

La prima serata del festival è stata vista da 9.600.000 telespettatori e ha ottenuto il 58% di share, nel 2025 la prima serata aveva fatto il 65,3% di share con 12.600.000 telespettatori. Rispetto alla precedente edizione c’è stato un calo di ascolti che non ha preoccupato affatto Carlo Conti. Nei giorni scorsi lui aveva rivelato che non si sarebbe fatto abbattere da un possibile calo di ascolti, che avrebbe dovuto battere solo se stesso e che sarebbe stato felice in ogni caso.

Carlo Conti soddisfatto della prima serata del Festival di Sanremo 2026: cosa ha detto il conduttore

Oggi, durante la conferenza stampa del Festival di Sanremo 2026 il conduttore e direttore artistico della kermesse si è detto molto soddisfatto del risultato ottenuto ieri sera. Ha poi svelato: “Non ho superato me stesso, è vero, ma ho lo stesso sorriso e la stessa tranquillità. Parliamo comunque di un traguardo importantissimo e il Festival gode di ottima salute”.

Carlo Conti ha precisato che dal 1997 resta comunque il quarto miglior dati, alti livelli che lo rendono davvero felice. A detta sua quando si raggiungono dieci milioni di spettatori significa che il pubblico ha apprezzato. Il conduttore del Festival di Sanremo 2026 ha poi fatto sapere che saranno ancora più dinamiche le serate di oggi e di domani, soprattutto perché ci sarà più spazio per lo show rispetto a quando bisogna ascoltare tutte e trenta le canzoni in gara.