Totonomi Sanremo: Scommesse e Indiscrezioni sul Festival 2025

Totonomi Sanremo: sono partite le scommesse e le indiscrezioni sul Festival della musica italiana 2025. L’ufficialità dei nomi dei cantanti in gara arriverà il 1^ Dicembre.

Il Festival di Sanremo 2025, in programma dall’11 al 15 febbraio, promette un’edizione ricca di emozioni e sorprese. Sotto la direzione di Carlo Conti, vedrà in gara 24 artisti nella categoria Big, mentre il palco dell’Ariston accoglierà le Nuove Proposte, con quattro giovani talenti pronti a sfidarsi. Secondo il sito Dagospia sarebbero sette per ora i nomi confermati: Elodie, Gaia, Arisa, Gabri Ponte, Kekko Silvestre, Luchè e la vincitrice dell’ultima edizione di amici, Sarah Toscano. Attualmente, non c’è ufficialità sui cantanti in gara, ma i nomi di questi ultimi verranno annunciati dal conduttore domenica 1° Dicembre.