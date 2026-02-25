Sanremo 2026, Achille Lauro rende omaggio alle vittime di Crans-Montana con “Perdutamente”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Questa sera il cantante sarà co-conduttore e dedicherà un momento al ricordo della tragedia di Capodanno.

Al Festival di Sanremo, Achille Lauro ha deciso di commemorare le vittime di Crans-Montana. Durante la seconda serata della storica manifestazione musicale, Carlo Conti ha previsto uno spazio speciale per onorare la memoria dei 40 ragazzi che hanno perso la vita nell’incendio scoppiato nella notte di Capodanno all’interno del locale “Le Constellation”, nella rinomata località svizzera.

Per l’occasione, Achille Lauro proporrà il brano “Perdutamente”, divenuto nel tempo un simbolo del dolore e del ricordo legato a quella drammatica vicenda. Come spiegato da Conti in conferenza stampa, la scelta del pezzo è stata ispirata dalle immagini dei funerali di una delle giovani vittime, Achille Barosi. In quel momento toccante, la madre del ragazzo, Erica Didone, aveva intonato proprio questa canzone, trasformandola in un messaggio di memoria e affetto.

Alcuni passaggi del testo, tra cui “E se bastasse una notte, sì, per farci sparire” e “Se si incendia lo spazio, amore, abbassa il tettino”, sono stati considerati particolarmente suggestivi alla luce dell’accaduto, contribuendo a rendere il brano un simbolo condiviso di commemorazione.

Ospite del programma televisivo Domenica In, Erica Didone ha raccontato il legame profondo che la unisce a quella canzone, che era solita cantare in auto insieme al figlio: “Continuo a cantarla, lo faccio con il sorriso. È un brano bello, non malinconico. Mi fa sentire ancora vicina ad Achille”.