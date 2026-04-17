Grande Fratello Vip cambia giorno su Canale 5: la novità per il pubblico

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Il Grande Fratello Vip è tra i programmi più seguiti in questo momento in Italia. Il ritorno di Ilary Blasi ha ridato verve al reality show che sembrava aver perso lo smalto di sempre. In queste ore è stato annunciato un cambio di programmazione per quanto riguarda la messa in onda del programma. Scendendo nei dettagli, i piani alti di Cologno Monzese hanno deciso di spostare la puntata del Grande Fratello a mercoledì 22 aprile per permettere la messa in onda della semifinale di Coppia Italia tra Inter-Como in programma martedì 21 aprile sui teleschermi di Canale 5. Una piccola variazione di palinsesto per gli amanti delle vicende con protagonisti gli inquilini della Casa più spiata d’Italia.

Novità per la messa in onda del Grande Fratello Vip

Ma il cambio di collocazione del Grande Fratello Vip non sarà l’unica novità. In particolare, il reality show allungherà la sua durata sui teleschermi di Canale 5. Secondo quanto riportato da Fanpage si apprende che la finale del programma è slittata di due settimane. L’ultima puntata dovrebbe andare in onda il 19 maggio sulla rete ammiraglia Mediaset. Ilary Blasi avrebbe accettato il prolungamento del Gf Vip nonostante sia impegnata con le registrazioni di Battiti Live, lo show musicale in onda in estate sempre su Canale 5. Per l’ex moglie di Francesco Totti è un grande risultato dopo gli ascolti non molto brillanti ottenuti nelle passate stagioni a Mediaset.