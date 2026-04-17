Helena Prestes lancia un avvertimento su Javier Martinez: “Crea dipendenza”

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Helena Prestes e Javier Martinez si sono finalmente ricongiunti dopo essere stati quasi due settimane distanti. La modella brasiliana è volata a Monte Carlo e poi in Spagna per motivi di lavoro mentre il compagno è rimasto in Italia per continuare gli allenamenti in vista della nuova partita con la Terni volley academy. In queste ore, la 35enne di San Paolo ha pubblicato una storia nel suo profilo Tiktok, dov’è molto seguita e attiva. Nel filmato si vede Helena Prestes riprendere il compagno mangiare un croissant all’interno di un bar insieme ad un suo compagno di squadra. In questa circostanza, l’ex concorrente del Grande Fratello paragona il pallavolista argentino ad una torta di cioccolato: “ragazze il mio fidanzato è praticamente una torta di cioccolato…All’inizio è tutto dolce, perfetto, poi scopri quel lato un po’ fondente, leggermente amaro quando gli gira male.. proprio questo è il bello. Non è mai noioso. Per questo ve lo dico state lontano crea dipendenza”

Helena Prestes e Javier Martinez vogliono andare in Argentina

La modella brasiliana è tornata a Terni dove ha riabbracciato Javier Martinez, con il quale ha una storia da ormai un anno dopo essersi conosciuti nella casa più spiata d’Italia. Nelle scorse ore, Helena Prestes ha fatto una diretta nel suo profilo Tiktok dove ha fatto una rivelazione che non è passata inosservata ai suoi tanti fans. L’ex gieffina ha ammesso di aver intenzione di fare un viaggio col pallavolista argentino fuori dall’Italia. La donna ha detto: “Abbiamo voglia di andare in Argentina un po’, io ho proposto anche Perù e Guatemala già che siamo in Argentina. Non lo se se passiamo anche in Brasile.”