La forza di una donna, spoiler 17 aprile 2026: Arif vuole liberarsi della pistola, il consiglio di Kismet

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C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16.05. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, venerdì 17 aprile 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che Bahar comunicherà a Kismet che Cem ha provato a mettersi in contatto con lei. Cosa farà lei? La sorellastra di Arif deciderà di troncare definitivamente il suo rapporto con lui perché pensa di non potersi fidare di lui.

Spoiler La forza di una donna 17 aprile 2026: Arif chiede un consiglio a Kismet, le scopre che…

Dopo aver scoperto che Sarp aveva una pistola in casa Arif chiederà a Bahar e Ceyda come poter risolvere la questione, subito dopo si recherà dalla sorella per chiederle un consiglio.

Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che Kismet consiglierà ad Arif di gettare l’arma in mare. Non appena la donna andrà via scoprirà che poco prima Cem era stato lì.